Paulina Rubio usó la playa de baño y le llovieron los memes

Paulina Rubio es una cantante exitosa en todo el mundo. Sin embargo, recientemente se convirtió en protagonista de decenas de memes y chistes en internet, ya que fue captada en un momento que algunas personas han tildado de asqueroso y otras de sumamente divertido, pues usó de baño las piedras de una playa en España.

Las imágenes de La chica dorada haciendo sus “necesidades” a orilla del mar se viralizó rápidamente, por lo que se desataron una cantidad importante de imágenes graciosas, ya que dicha acción distó bastante del glamour y la vestimenta vistosa que suele caracterizarla.

Paulina Rubio

Por una parte, muchos internautas crearon imagenes en las que incluyeron desde “predicciones” de South Park al estilo Los Simpson sobre la peculiar escena hasta la supuesta reacción de las rocas.

Paulina Rubio usó de baño una playa. (captura).

Y es que en la transmisión del programa producido por la cadena Telecinco se dijo que Paulina “se limpió con piedras”. “Las imágenes que nos han llegado cambian por completo esa idea de chica sexy y lo cuela por la de una Paulina Rubio apurada, agobiada, acorralada por una situación que tiene que resolver sobre la marcha”, se oye en la voz en off que presenta la nota.

Meme sobre Paulina Rubio

En algunos memes compararon la imagen de la cantante con diversos personajes y escenas graciosas, también hubo quienes -con gracia- lamentaron el haber entrado a la tendencia del nombre de Paulina Rubio, pues aseguraron que las fotos de la intérprete de Yo no soy esa mujer en la playa les habían parecido no solo raras, si no “perturbadoras”.

Meme a Paulina Rubio

Las imágenes fueron transmitidas originalmente por el programa español Fiesta, donde la presentadora Emma García, un tanto apenada, expresó: “Hace unos minutos adelantábamos que una estrella mundialmente conocida ha sido pillada en una actitud... ¿cómo lo diría yo?...natural, bueno o mejor dicho necesaria... Ella es Paulina Rubio y estas son las imágenes que hemos conseguido”.

Paulina Rubio

Cabe aclarar que también hubo personas que consideraron inadecuado viralizar un momento así, “Pero ¿era necesario exhibirla?”, mencionó una de tantas voces en Twitter.

En las postales que ya le han dado la vuelta al mundo se pudo ver a la cantante de Ni una sola palabra ataviada con un vestido negro y un sombrero claro que le tapa la cara e inclinándose entre las rocas en posición fetal. La presentadora expresó que la cantante no pudo llegar a los baños a tiempo, por eso al sufrir un “apretón” en su día de playa, hizo de la arena y las piedras su retrete particular.

Paulina Rubio

“Ojo, que lo que les vamos a mostrar son imágenes no aptas para sensibles, pero ¿qué hace Paulina que nos ha sorprendido tanto? Lo que muchos hacemos en un lugar privado, ella lo hace en la playa a la vista de todos. Apartada de la orilla y entre varias rocas, Paulina se agacha, se apoya y finalmente hace caca”, continuó la presentadora.

Paulina Rubio

Algunas personas mencionaron que la descripción de la conductora de televisión les había causado más gracia, que la acción de Paulina Rubio en la playa.

Paulina Rubio

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado por el bochornoso momento en sus redes sociales.