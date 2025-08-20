Para qué sirve y cómo se puede reciclar: el origen secreto de la tapita de las latas

El agujero de la anilla de las latas de gaseosa tiene una función específica que pocas personas conocen. El orificio fue creado como punto de apoyo para facilitar la apertura de la lata y optimizar el uso del material. Reciclar este material es esencial debido a su impacto en el medio ambiente .

Reciclar por primera vez desde casa: cuáles son las claves y trucos más eficaces

Renová la decoración de tu hogaro: cómo reciclar las medias que ya no utilizas

La invención se remonta a 1962 , cuando el ingeniero estadounidense Ermal Cleon Fraze diseñó la primera anilla de apertura rápida tras no contar con un abrelatas durante un pícnic. Su creación transformó el consumo de bebidas envasadas.

Las anillas de las latas de gaseosa se pueden reciclar de manera sencilla.

- El sistema, conocido como easy open, se volvió popular en los años sesenta , aunque presentaba un inconveniente: las anillas se desprendían, lo que generaba basura metálica y problemas ambientales.

- En 1975, Daniel F. Cudzik introdujo una modificación clave: la anilla unida permanentemente a la tapa , que incluía el pequeño agujero que hoy sigue generando curiosidad. Con esa innovación se resolvieron los residuos dispersos y se añadió eficiencia en el mecanismo de apertura.

- El orificio cumple un papel preciso: distribuye la fuerza al tirar de la anilla, permite doblar la pestaña con menor resistencia y evita que la pieza se deforme.

El origen de este accesorio se remonta a la década de los 60.

- Gracias a este diseño, se reduce el esfuerzo físico, se minimizan daños en las uñas y, al mismo tiempo, se ahorra aluminio en la fabricación.

- La suma de millones de latas con menos material implica una reducción considerable de residuos y de costos industriales.

- Aunque algunas personas giran la anilla y colocan la caña para que no flote, ese uso no responde a la función original. Además, con la progresiva eliminación de cañas plásticas por motivos ecológicos, esa práctica tiende a desaparecer.

- Actualmente, las anillas permanecen adheridas a la lata y se reciclan junto con ella. El aluminio, a diferencia de otros materiales, puede reprocesarse indefinidamente sin perder sus propiedades, lo que lo convierte en un recurso valioso dentro de la economía circular.

reciclar anillos de latas de gaseosa Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar. WEB

Cómo reciclar de manera adecuada

En ocasiones, usuarios arrancan las anillas para manualidades o reventa, pero ese hábito puede dañar la maquinaria de reciclaje y dispersar residuos en el ambiente.

- Los especialistas recomiendan desechar la lata completa en el contenedor correcta y, solo en caso de reutilización, hacerlo en proyectos seguros y controlados.

Detrás de ese detalle aparentemente insignificante hay una muestra de ingeniería aplicada a la vida cotidiana. El agujero de la anilla no es un adorno ni un accesorio improvisado.