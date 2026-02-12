Para qué sirve el relieve circular en la base de las botellas de vidrio

En el hogar , muchas veces manipulamos objetos cotidianos sin preguntarnos por qué están diseñados de determinada manera. Una de esas curiosidades frecuentes aparece en la cocina: el relieve circular en la base de las botellas de vidrio . Ese “hundimiento” que se ve, sobre todo en botellas de vino o gaseosas, no es un simple detalle estético.

El nombre técnico de ese relieve es “picada” o “punt”. Su función principal está vinculada a la resistencia estructural del envase. En botellas que contienen bebidas con gas o líquidos sometidos a presión, como vinos espumantes, ese diseño ayuda a distribuir mejor la fuerza interna.

El relieve circular permite que la botella soporte mejor la presión interna. Al no tener una base completamente plana, el vidrio distribuye la tensión hacia los laterales, reduciendo el riesgo de rotura. Esto es fundamental en envases que contienen bebidas carbonatadas.

Además, mejora la estabilidad. Aunque parezca contradictorio, una base con relieve puede asentarse mejor en superficies planas porque equilibra pequeñas imperfecciones del vidrio o de la mesa. En el hogar , esto reduce el riesgo de vuelcos accidentales.

Desde el punto de vista industrial, este diseño facilita el proceso de enfriamiento del vidrio durante la producción. El relieve permite que el material se solidifique de manera más uniforme, evitando deformaciones.

En términos prácticos, es una solución técnica que combina eficiencia, seguridad y durabilidad. Otra de esas curiosidades que demuestran que detrás de objetos simples hay decisiones de ingeniería.

image El relieve inferior de las botellas de vidrio tiene una función estructural y práctica que pocos conocen.

Un detalle con impacto cotidiano

Aunque muchas personas creen que el relieve indica mayor calidad —especialmente en botellas de vino—, en realidad su profundidad no siempre está relacionada con el valor del producto. Se trata más bien de una característica funcional.

La próxima vez que tomes una botella en tu hogar, mirá su base. Ese pequeño detalle en el vidrio es el resultado de años de evolución en el diseño de envases, pensado para hacerlos más seguros y resistentes.