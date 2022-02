Pampita regresó al país y habló de su “amistad” con Benjamín Vicuña tras separarse de la China Suárez

Pampita y Benjamín Vicuña parecen tener todo bajo control. Con los años, la modelo pudo sanar varias heridas que le dejó la separación del actor, cuando la dejó por China Suárez. Esa escandalosa ruptura dio qué hablar en su momento, pero sorprende que hoy los ex se muestran casi como amigos.

La modelo rehízo su vida junto a Roberto García Moritán, con quien tuvo a su quinta hija, Ana. Incluso, hicieron partícipe a Vicuña de momentos importantes en su vida, como el bautismo de la pequeña donde el chileno conoció a su actual novia, Eli Sulichín, amiga de Pampita, y el cumpleaños de la top.

Benjamín Vicuña en el cumpleaños de Pampita.

Según pudo hacer saber Pampita, la relación con el padre se su hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio siempre fue buena. Los dos priorizaron a los niños, por encima de sus temas de parejas.

Y, luego de que Vicuña se separó de la China Suárez, esto fue aún más notorio. Se lo vio al artista en varios compromisos y momentos familiares, hasta estuvo presente en el último cumpleaños de Pampita y compartió con toda la familia y amigos.

Al respecto, la conductora habló con Instrusos, quienes le consultaron por el tema. “Me sorprendió ver en tu cumple a Benja. ¿Se puede ser amigos?”, le preguntó el cronista Rafa Juli, a la modelo, en Ezeiza cuando llegaba de sus vacaciones en Punta Cana.

“Yo creo que lo importante es tener una relación de familia. Cuando hay hijos de por medio, ese lazo te va a unir para siempre. Llevarte bien es una prioridad absoluta”, dijo al respecto Pampita con seriedad.

Pampita le hizo frente a los rumores de crisis con Roberto García Moritán

Pampita habló con Intrusos sobre los rumores de crisis con Roberto García Moritán tras pasar unas vacaciones familiares en Punta Cana y dejó en claro que no son más que inventos.

“¡Que carita de descansada tenés!, lástima que estabas peleada con tu marido o en crisis matrimonial, ¿te lo tomás tranquilo?”, indagó el periodista a la modelo en pleno regreso a Argentina.

Pampita y Roberto García Moritán festejaron su cumpleaños. (Instagram)

Fue allí cuando Carolina Ardohain respondió: “¡Ay, qué pavadas que dicen, ¿por qué? Bueno no importa, no pasa nada, no hay que engancharse. Estamos re contentos, la gente sabe”.