29 de junio de 2026 - 11:01

Oro puro que va a tu basura: 4 usos sorprendentes para los rollos de papel higiénico que resuelven problemas de todos los días

El reciclaje transforma los rollos de papel higiénico en herramientas útiles para el hogar, facilitando la organización y el cuidado del medio ambiente.

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Por Ignacio Alvarado

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Cada vez más personas incorporan este tipo de reutilizaciones porque permiten ahorrar dinero, aprovechar materiales que ya están en casa y reducir el desperdicio. Además, son proyectos rápidos que no requieren herramientas especiales ni experiencia previa.

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1. Organizador de cables para cajones

Uno de los usos más prácticos consiste en enrollar cada cable y colocarlo dentro de un tubo.

De esta manera, cargadores, auriculares, cables HDMI o USB dejan de enredarse entre sí. Si además se escribe el nombre de cada dispositivo sobre el cartón, encontrar el cable correcto resulta mucho más sencillo.

2. Semilleros biodegradables para la huerta

Los tubos también son ideales para iniciar semillas.

Solo hay que realizar cuatro pequeños cortes en uno de los extremos, doblarlos hacia adentro para formar una base, llenar el tubo con tierra y colocar la semilla. Cuando la planta esté lista, el cartón puede enterrarse directamente porque se degrada naturalmente sin dañar las raíces.

3. Protector para papel de regalo y cartulinas

Muchas personas guardan rollos de papel de regalo o cartulinas que terminan desenrollándose dentro de un placard.

La solución es muy simple: cortar el tubo de cartón a lo largo y colocarlo rodeando el rollo. Actúa como una abrazadera que mantiene el papel perfectamente enrollado y evita que se arrugue.

4. Un comedero muy simple para las aves

Otra idea muy utilizada consiste en untar el tubo con manteca de maní y luego cubrirlo completamente con semillas para aves.

Después solo hay que pasar un hilo por el centro y colgarlo de una rama. En pocos días puede transformarse en un pequeño comedero para atraer distintas especies al jardín o al balcón.

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Pequeños objetos, grandes soluciones

Muchas veces las mejores ideas de reciclaje nacen de los objetos más simples. Un tubo de cartón que parecía no tener ningún valor puede convertirse en un aliado de la organización, del jardín o incluso de la fauna urbana. Antes de tirarlo, vale la pena preguntarse si todavía puede resolver algún problema dentro del hogar.

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