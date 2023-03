Nuevo giro en el caso Marcelo Corazza: habrían encontrado fotos de Julieta de Gran Hermano en su celular

En el programa “Invasores de la TV” dieron a conocer nuevos detalles en la investigación que tiene detenido al ex ganador de Gran Hermano y productor del ciclo, Marcelo Corazza, y tiene que ver con que habrían encontrado fotos de Julieta en su celular.

Esta información cierra el círculo de algo que la joven habría denunciado en su momento, cuando contó que vio un celular en el espejo (que no es más que un vidrio que separa a la casa del pasillo donde hay cámaras y productores) y que, cuando se acercó, alguien le tiró un beso desde el otro lado.

En ese momento, Julieta lo contó como algo gracioso, delante de todos los integrantes de la casa, pero Alfa puso un manto de mesura y le dijo que tuviera cuidado y que eso que había pasado no estaba bueno.

En el estudio de “Invasores” estaba Martín Pepa como invitado. El ex participante de Gran Hermano, que pasó a la fama por comprar 15 kilos de lechuga, contó que las fotos desde el pasillo de cámaras es algo cotidiano y frecuente.

Según contó el ex jugador del reality, en su época los celulares no son lo que son ahora y se usaban cámaras digitales. Era “normal” ver la luz de la cámara detrás del vidrio. Pepa explicó que flash no se usa porque rebota y no se ve nada.

EN LAS REDES CIRCULAN FOTOS DE LAS PARTICIPANTES DE GH DESNUDAS

Tras el comentario de Julieta, comenzaron a filtrarse fotos de las participantes de Gran Hermano desnudas, en las redes sociales.

En diciembre de 2022, y tras el comentario de Julieta, un usuario de twitter decidió investigar y encontró que en plataformas como Telegram y foros como Reddit, circulan imágenes de las participantes de Gran Hermano desnudas.

El usuario @grizzlirockster publicó, en su cuenta de la red del pajarito, capturas de los grupos de Telegram en los que circulan fotos de Coti, Daniela y Julieta mientras se cambiaban dentro de la casa.

En las redes denuncian que circulan fotos de las participantes desnudas

La observación que hace el tuitero es que las fotos corresponden a momentos que no fueron emitidos por la señal Pluto TV o Telefe, por lo que sugiere que el material sale desde las mismas entrañas de la producción.

En una de las respuestas al hilo, alguno usuarios afirman que serían los productores del ciclo los que ofrecen el material. Uno mostró el mensaje que supuestamente le mandó un productor en el que asegura que “desde arriba” lo saben y lo dejan pasar.

