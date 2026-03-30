30 de marzo de 2026 - 13:00

No uses más este producto para limpiar el piso: puede arruinarlo sin que lo notes

Un error frecuente en la limpieza del hogar puede afectar distintos materiales y se relaciona con pisos, trucos y cuidados básicos.

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Por Ignacio Alvarado

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La lavandina contiene componentes químicos que pueden alterar el color, debilitar la superficie o generar manchas difíciles de revertir. Este problema suele aparecer en pisos de madera, cerámica con terminación delicada o superficies laminadas que requieren cuidados específicos dentro del hogar.

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Por qué puede arruinar el piso con el tiempo

El uso frecuente de lavandina puede desgastar la capa protectora de algunos pisos, especialmente cuando se aplica sin diluir o en concentraciones muy altas. Con el paso del tiempo, esta práctica puede generar pérdida de brillo, cambios de color o incluso grietas en materiales sensibles.

Además, el exceso de humedad combinado con productos fuertes puede afectar las juntas o provocar que la superficie pierda resistencia. Estos errores de limpieza son más comunes de lo que parece y pueden reducir la vida útil de los revestimientos del hogar.

Por este motivo, muchos especialistas recomiendan utilizar productos neutros o soluciones más suaves que permitan mantener la higiene sin comprometer la calidad del material.

Alternativas más seguras para mantener la limpieza

Una opción recomendada consiste en utilizar detergente neutro diluido en agua tibia, ya que permite remover la suciedad sin dañar la superficie. También existen productos específicos diseñados para cada tipo de piso, que ayudan a conservar su aspecto original por más tiempo.

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Aplicar estos trucos simples puede marcar la diferencia en el mantenimiento del hogar. Leer las indicaciones del fabricante y evitar el uso excesivo de productos abrasivos resulta clave para conservar los materiales en buen estado.

Realizar una limpieza adecuada no solo mejora la apariencia de los ambientes, sino que también contribuye a prolongar la durabilidad de los pisos.

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