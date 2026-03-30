No uses más este producto para limpiar el piso: puede arruinarlo sin que lo notes

Muchas personas utilizan lavandina para limpiar los pisos pensando que es una de las opciones más efectivas para desinfectar. Sin embargo, especialistas en limpieza advierten que este producto puede resultar demasiado agresivo para ciertos materiales y provocar daños que no siempre se notan de inmediato.

David Miloshev, técnico en electrodomésticos: "Limpia el exterior con un paño húmedo después de cada uso, una vez que el aparato se haya enfriado"

Detergente con azúcar: el truco casero que recomiendan para limpiar sin esfuerzo

La lavandina contiene componentes químicos que pueden alterar el color, debilitar la superficie o generar manchas difíciles de revertir. Este problema suele aparecer en pisos de madera, cerámica con terminación delicada o superficies laminadas que requieren cuidados específicos dentro del hogar .

El uso frecuente de lavandina puede desgastar la capa protectora de algunos pisos , especialmente cuando se aplica sin diluir o en concentraciones muy altas. Con el paso del tiempo, esta práctica puede generar pérdida de brillo, cambios de color o incluso grietas en materiales sensibles.

Además, el exceso de humedad combinado con productos fuertes puede afectar las juntas o provocar que la superficie pierda resistencia. Estos errores de limpieza son más comunes de lo que parece y pueden reducir la vida útil de los revestimientos del hogar .

Por este motivo, muchos especialistas recomiendan utilizar productos neutros o soluciones más suaves que permitan mantener la higiene sin comprometer la calidad del material.

Alternativas más seguras para mantener la limpieza

Una opción recomendada consiste en utilizar detergente neutro diluido en agua tibia, ya que permite remover la suciedad sin dañar la superficie. También existen productos específicos diseñados para cada tipo de piso, que ayudan a conservar su aspecto original por más tiempo.

image

Aplicar estos trucos simples puede marcar la diferencia en el mantenimiento del hogar. Leer las indicaciones del fabricante y evitar el uso excesivo de productos abrasivos resulta clave para conservar los materiales en buen estado.

Realizar una limpieza adecuada no solo mejora la apariencia de los ambientes, sino que también contribuye a prolongar la durabilidad de los pisos.