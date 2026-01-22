No tires los frascos de perfume vacíos: 3 formas creativas de reutilizarlos en casa

Además de reducir residuos, reutilizar frascos de perfume es una forma económica de incorporar objetos decorativos sin gastar de más.
1. Difusor casero para ambientes
Uno de los usos más prácticos es convertir el frasco en un difusor aromático. Una vez limpio, se puede rellenar con agua, unas gotas de esencia y alcohol. Colocando palitos de madera, el frasco vuelve a cobrar vida como aromatizador natural.
Este truco no solo perfuma el ambiente, sino que aprovecha el diseño original del envase, aportando un detalle de decoración elegante al hogar.
2. Mini florero o adorno decorativo
Los frascos de perfume, por su tamaño y forma, funcionan perfectamente como floreros para pequeñas flores secas o artificiales. También pueden usarse como adorno en estantes, mesas de luz o escritorios.
Este uso es ideal para quienes buscan sumar detalles visuales sin recargar los espacios. El reciclaje se convierte así en una alternativa estética y funcional.
3. Contenedor para objetos pequeños
Otra idea creativa es utilizar los frascos como contenedores para objetos pequeños: clips, alfileres, anillos o incluso especias decorativas. Algunos modelos con tapa permiten cerrar el contenido y mantenerlo protegido.
Este truco ayuda a ordenar el hogar y aprovechar cada rincón con estilo, sin necesidad de comprar organizadores nuevos.
Antes de tirarlos, mirar los frascos de perfume con otros ojos puede marcar la diferencia. Con creatividad y un poco de reciclaje, lo que parecía un residuo se transforma en un objeto útil, decorativo y lleno de personalidad.