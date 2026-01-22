22 de enero de 2026 - 09:15

No tires los frascos de perfume vacíos: 3 formas creativas de reutilizarlos en casa

Un truco de reciclaje transforma frascos de perfume vacíos en objetos útiles y decorativos para el hogar.

Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

no tires los cabezales del cargador: 3 nuevos usos que nadie les da

No tires los cabezales del cargador: 3 nuevos usos que nadie les da

Por Ignacio Alvarado
Con un simple truco de reciclaje, un cepillo viejo se transforma en herramienta clave para limpieza precisa en el hogar.

Reciclaje: guardá los cepillos de dientes viejos y transformalo en un increíble adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera

Además de reducir residuos, reutilizar frascos de perfume es una forma económica de incorporar objetos decorativos sin gastar de más.

1. Difusor casero para ambientes

Uno de los usos más prácticos es convertir el frasco en un difusor aromático. Una vez limpio, se puede rellenar con agua, unas gotas de esencia y alcohol. Colocando palitos de madera, el frasco vuelve a cobrar vida como aromatizador natural.

Este truco no solo perfuma el ambiente, sino que aprovecha el diseño original del envase, aportando un detalle de decoración elegante al hogar.

image
Dise&ntilde;o, reutilizaci&oacute;n y creatividad se combinan en peque&ntilde;os gestos cotidianos.

Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

2. Mini florero o adorno decorativo

Los frascos de perfume, por su tamaño y forma, funcionan perfectamente como floreros para pequeñas flores secas o artificiales. También pueden usarse como adorno en estantes, mesas de luz o escritorios.

Este uso es ideal para quienes buscan sumar detalles visuales sin recargar los espacios. El reciclaje se convierte así en una alternativa estética y funcional.

image
Dise&ntilde;o, reutilizaci&oacute;n y creatividad se combinan en peque&ntilde;os gestos cotidianos.

Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

3. Contenedor para objetos pequeños

Otra idea creativa es utilizar los frascos como contenedores para objetos pequeños: clips, alfileres, anillos o incluso especias decorativas. Algunos modelos con tapa permiten cerrar el contenido y mantenerlo protegido.

Este truco ayuda a ordenar el hogar y aprovechar cada rincón con estilo, sin necesidad de comprar organizadores nuevos.

image
Dise&ntilde;o, reutilizaci&oacute;n y creatividad se combinan en peque&ntilde;os gestos cotidianos.

Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

Antes de tirarlos, mirar los frascos de perfume con otros ojos puede marcar la diferencia. Con creatividad y un poco de reciclaje, lo que parecía un residuo se transforma en un objeto útil, decorativo y lleno de personalidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con reciclaje y truco, los envases de detergente se convierten en aliados del hogar.

No tires los envases de detergente: 3 formas prácticas de reutilizarlos en casa

Por Ignacio Alvarado
si tenes una plancha antigua, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una plancha antigua, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
El reciclaje con trucos simples convierte auriculares viejos en aliados útiles del hogar.

Qué hacer con auriculares que ya no funcionan: 3 ideas útiles para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado
El reciclaje con trucos simples convierte auriculares viejos en aliados útiles del hogar.

Qué hacer con auriculares que ya no funcionan: 3 ideas útiles para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado