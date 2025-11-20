No sufras más el calor: los trucos de limpieza más conocidos para cuidar tu aire acondicionado

Garantizar el buen funcionamiento de un aire acondicionado se vuelve esencial no solo para ahorrar en el uso de energía durante el verano , también para extender su vida útil. Una limpieza precisa de los filtros , piezas donde se acumula polvo, polen, bacterias y hongos, es clave para este objetivo .

La tarea resulta necesaria cuando el aparato empieza a perder potencia o cuando se aproxima un período prolongado de uso , y se lleva a cabo dentro del hogar sin asistencia técnica. La intervención se concreta en el momento en que se busca asegurar un funcionamiento eficiente y evitar futuros deterioros .

El valor del mantenimiento recae en la función de los filtros, que determinan la calidad del aire que ingresa al ambiente y condicionan el consumo energético del sistema . La acumulación de partículas bloquea el paso, genera olores, reduce el caudal y aumenta la posibilidad de molestias respiratorias.

Una limpieza regular permite mejorar la circulación, alarga la vida útil del equipo durante épocas de mucho calor y evita gastos de reparación asociados a obstrucciones internas . De ese proceso depende no solo el rendimiento del dispositivo, sino también la pureza del aire que se respira en espacios cerrados.

Estas formas son útiles especialmente durante los días de calor extremo. Una rutina eficiente que cuida tanto el aire acondicionado como el bolsillo.

- Recipiente o fregadero con acceso a agua fría.

- Toalla o superficie absorbente para el secado.

- Escalera estable para alcanzar la unidad, en caso de ser necesario.

- Guantes livianos para manipular las piezas sin dañarlas.

El paso a paso

El paso a paso parte de normas básicas de seguridad.

- Primero se desconecta el equipo para evitar cualquier contacto con la electricidad.

- Luego se abre la tapa frontal y se accede al sistema interno donde se encuentran los filtros, que están hechos con una malla fina sujeta por encastres que deben retirarse con precaución.

- Después se elimina la suciedad superficial con el paño seco y se enjuagan las piezas con agua fría.

- Se evita el uso de jabón o sustancias adicionales porque pueden deteriorar la fibra o dejar residuos que bloquean el flujo de aire.

- Una vez enjuagados, se apoyan sobre una toalla y se deja que sequen por completo.

- Cuando ya no queda humedad, se colocan nuevamente en su sitio y se cierra la tapa.

- Para finalizar, se conecta el aire acondicionado y se verifica que funcione sin interferencias.