22 de diciembre de 2025 - 15:15

No reprimas la furia: la lección de Aristóteles para convertir el enojo en una herramienta de éxito

Descubrí por qué aprender a enojarse es más difícil (y útil) que mantenerse siempre tranquilo. La clave de la inteligencia emocional que explicaba Aristóteles.

Aristóteles, filósofo griego antiguo.

Aristóteles, filósofo griego antiguo.

Por Cristian Reta

En un mundo de reacciones calientes y estrés diario, una frase milenaria cobra fuerza. Según las fuentes, Aristóteles sostenía que cualquiera puede enojarse, ya que eso es algo muy sencillo. Sin embargo, el verdadero desafío de la madurez es saber dirigir esa emoción con inteligencia y propósito.

El arte de enojarse con la persona y el momento indicado, según Aristóteles

Para el filósofo, el problema no es el enojo en sí mismo, sino cómo lo usamos. Las fuentes señalan que Aristóteles no condenaba esta emoción; de hecho, marcaba que la verdadera virtud está en el equilibrio. El secreto está en enojarse con la persona adecuada, en el grado justo, en el momento oportuno y con el propósito correcto.

image

Lograr este dominio emocional no es algo que esté al alcance de cualquiera. En la actualidad, solemos premiar la velocidad de respuesta por sobre la reflexión, lo que nos lleva a choques constantes en el trabajo o la calle. Sin embargo, el enojo expresado con claridad puede ser un motor para generar cambios, proteger límites personales y enfrentar injusticias.

Manejar la furia no significa reprimirla o estar siempre en calma, sino entender por qué nos sentimos así. En las relaciones personales, este enfoque permite solucionar conflictos sin caer en la crueldad. En el ámbito laboral, la clave es transformar la frustración en una herramienta para resolver problemas en lugar de simplemente buscar culpables.

Dominar el "cuándo" y el "cómo" responder es una habilidad que requiere práctica y autoconocimiento. Si se maneja bien, el enojo se convierte en una aliada para el crecimiento personal; si se maneja mal, termina siendo solo una fuente de arrepentimiento.

