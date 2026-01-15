No lo tires: hacé este fertilizante casero y recuperá el color de tus plantas

En el jardín de casa y en la jardinería urbana, muchas plantas pierden color sin mostrar señales claras de enfermedad. Hojas pálidas, tallos débiles y crecimiento lento suelen ser una alerta silenciosa que pasa desapercibida en la rutina diaria.

Lo curioso es que la solución puede estar todos los días en tu cocina y terminar, casi sin pensarlo, por el desagüe. El agua de arroz, ese líquido blanquecino que queda tras lavar o hervir el grano, concentra nutrientes que resultan clave para devolver vitalidad a las plantas del jardín .

En términos de jardinería , el agua de arroz actúa como un fertilizante líquido suave. Contiene almidones, pequeñas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, además de vitaminas del complejo B. Estos componentes ayudan a mejorar la actividad microbiana del suelo, algo fundamental para que las plantas absorban mejor los nutrientes.

A diferencia de otros preparados caseros, este fertilizante no quema raíces ni altera bruscamente el sustrato del jardín . Por eso es ideal para macetas, huertas pequeñas y plantas de interior que muestran hojas amarillentas o sin brillo.

Recién a partir de este punto aparecen las miradas técnicas. Estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señalan que los suelos con mayor actividad biológica favorecen la absorción de micronutrientes responsables del color verde intenso. En jardinería , esto se traduce en hojas más firmes y pigmentadas.

Desde la Universidad Nacional de La Plata explican que los carbohidratos presentes en el agua de arroz funcionan como alimento para microorganismos beneficiosos. Estos, a su vez, facilitan procesos metabólicos clave en las plantas, algo especialmente visible en especies ornamentales del jardín.

image En jardín y jardinería, estas plantas recuperan color usando agua de arroz.

Incluso investigaciones publicadas por la FAO sobre agricultura sostenible destacan el uso de residuos domésticos líquidos como complemento nutritivo de bajo impacto ambiental.

Cómo prepararla y usarla correctamente

Para aprovechar este recurso en jardinería, usá agua de arroz sin sal ni aceite. Puede ser la del primer lavado o la de cocción, siempre que esté fría. En el jardín, se recomienda diluirla en partes iguales con agua potable antes de aplicarla.

Regá la base de las plantas una vez cada 7 a 10 días. El exceso puede generar fermentación y malos olores, un error común en fertilizantes caseros. En macetas, asegurate de que haya buen drenaje para evitar encharcamientos.

Con constancia, este gesto simple transforma un descarte diario en un aliado poderoso del jardín. Las plantas recuperan color, vigor y crecimiento sin gastar dinero ni recurrir a productos industriales. A veces, la jardinería más efectiva es la que empieza en la cocina.