26 de marzo de 2026 - 19:59

No la tires: por qué el agua de hervir papas puede ser clave para las tareas del hogar

Lejos de ser un residuo sin valor, se puede integrar de manera simple a rutinas cotidianas sin necesidad de modificar hábitos en casa.

Un truco clave al hervir papas puede cambiar por completo su sabor y textura, según expertos en cocina

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Por Redacción

El agua que queda tras hervir papas suele terminar en el desagüe aunque concentra almidón y minerales que permiten reciclarla con distintos fines. Su uso se expandió en los últimos años como parte de prácticas que buscan reducir desperdicios y aprovechar al máximo los recursos disponibles en casa.

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Durante la cocción, las papas liberan componentes como potasio, magnesio y almidón. Esa combinación transforma el agua en un elemento funcional que actúa como espesante, mejora texturas y facilita ciertas tareas domésticas. Lejos de ser un residuo sin valor, este líquido se integra de manera simple a rutinas cotidianas sin necesidad de modificar hábitos de forma compleja.

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Un aliado para dar textura y consistencia a las comidas

El almidón presente en el agua permite espesar salsas, sopas y guisos sin recurrir a harinas ni productos industrializados. La forma de uso resulta directa: se reserva una taza antes de colar las papas y se incorpora gradualmente a la preparación caliente mientras se mezcla.

salsa de tomate
Esta receta de la salsa de tomate,recupera el valor de la cocina casera.

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Cómo usarla para hacer pan en casa

El mismo líquido puede reemplazar el agua común en recetas de pan, pizza o focaccia. El almidón favorece la elasticidad de la masa y contribuye a lograr un producto más húmedo y tierno. Para aplicarlo, se deja enfriar hasta alcanzar una temperatura tibia que no afecte la levadura y se utiliza en la misma proporción que indica la receta original.

Además, los nutrientes residuales ayudan a activar la levadura de manera más eficiente. Esto impacta en una miga más aireada y una textura final más esponjosa.

Un recurso natural para el cuidado de plantas

Cuando el agua no contiene sal ni condimentos, puede utilizarse como fertilizante casero.

- Los minerales que aporta fortalecen el suelo y favorecen el crecimiento.

- El procedimiento no presenta complejidad: se deja enfriar hasta temperatura ambiente y se riega directamente la tierra.

El uso se recomienda como complemento una o dos veces por semana. La presencia de sal o especias invalida esta práctica, ya que puede dañar las raíces y afectar el desarrollo de las plantas.

plantas de cocina
Distintas especies ofrecen beneficios que van más allá de lo decorativo.

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Cómo aplicarlo en la limpieza diaria

El almidón también actúa sobre la suciedad adherida en utensilios. Verter el agua tibia sobre ollas o sartenes con restos pegados y dejarla reposar unos minutos facilita la remoción posterior con esponja. Este procedimiento reduce el esfuerzo mecánico y acelera el lavado.

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