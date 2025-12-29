No es solo decoración: para qué sirven las franjas tejidas de las toallas y toallones

En casi todos los hogares hay toallas con un detalle: una o dos franjas tejidas de manera diferente al resto de la tela, generalmente ubicadas cerca de los extremos. Aunque muchos creen que se trata de un simple adorno o de una marca estética del fabricante, esas líneas cumplen funciones concretas vinculadas al uso, la durabilidad y la calidad.

Lejos de ser un capricho del diseño, forman parte de la ingeniería textil de la toalla y estas franjas se conocen en la industria como “bandas de refuerzo” , en referencia al tipo de telar que se utiliza para crearlas.

A diferencia del cuerpo principal de la toalla, que está compuesto por rulos de algodón pensados para absorber agua, esta zona tiene un tejido más compacto y plano. Esa diferencia no es casual y responde a varias necesidades prácticas.

Las toallas están sometidas a un uso intensivo: se mojan, se retuercen, se lavan con frecuencia y se secan a altas temperaturas. Todo ese proceso genera tensión sobre las fibras.

La banda tejida de manera más cerrada actúa como un refuerzo que ayuda a que la toalla c onserve su forma original con el paso del tiempo. Sin esa franja, los extremos tenderían a deformarse, ondularse o deshilacharse con mayor rapidez.

2- Rol clave en la absorción equilibrada

El centro de la toalla, con sus rulos largos, está diseñado para secar el cuerpo de manera eficiente. Los bordes, en cambio, necesitan ser más firmes para evitar que se enrollen o se doblen durante el uso. La banda dobby crea una transición entre la parte altamente absorbente y el borde final, lo que mejora el comportamiento general de la toalla al secar manos, rostro o cuerpo.

3-Función relacionada con el lavado

Durante el centrifugado del lavarropas, las toallas reciben gran parte del impacto mecánico en los extremos. La franja tejida de forma compacta reduce el desgaste en esa zona crítica, prolongando la vida útil del producto. Por ese motivo, las toallas de mejor calidad suelen tener bandas bien definidas, simétricas y firmes al tacto.

toallones

4-Ayudan al control de calidad

Permiten que la tela mantenga una tensión uniforme durante el proceso de tejido y facilitan el corte y la confección posterior. En otras palabras, no solo benefician al usuario final, sino que también optimizan la producción industrial.

5-Aspecto estético

Aunque su función principal es técnica, las bandas aportan identidad visual. Muchas marcas las utilizan para diferenciar modelos, gamas o colecciones, jugando con el ancho de la franja, el relieve o pequeños dibujos geométricos. Sin embargo, incluso cuando cumplen un rol decorativo, su presencia sigue teniendo un respaldo funcional.

Por qué las bandas están se ubican en el extremo de la toalla

Un detalle interesante es que la ubicación de estas líneas también tiene sentido práctico. Al estar cerca de los extremos, permiten doblar la toalla de manera más prolija y pareja, algo especialmente valorado en hoteles, spas y centros de salud, donde la presentación es parte del servicio.

Además, al colgar la toalla, la banda ayuda a que el peso se distribuya mejor y no se deforme tanto en el sector del gancho. En síntesis, esas líneas refuerzan la estructura, mejoran la durabilidad, optimizan la absorción, facilitan el lavado y aportan identidad visual.