No es oliva: por qué deberías tomar una cucharada de este aceite en ayunas todos los días, según la ciencia

Proviene de una de las plantas más antiguas de Europa y aporta seis veces la dosis diaria de vitamina E en solo 100 gramos, superando a las grasas tradicionales.

El aceite de rydz, extraído de las semillas de Camelina sativa, está resurgiendo como un potente aliado para la salud cardiovascular y estética. Aunque fue un sustituto humilde de la grasa animal en el pasado, hoy la ciencia destaca su altísimo contenido de ácidos grasos omega-3 y vitaminas esenciales.

Este producto se obtiene de una de las plantas oleaginosas más antiguas cultivadas en territorio europeo. Antiguamente, se utilizaba en los hogares rurales más humildes como un sustituto económico de la grasa animal. De hecho, de este origen proviene el famoso dicho polaco "mejor rydz que nada", que resalta su valor histórico en épocas de escasez.

Hoy, este aceite es valorado por su composición excepcional, donde los ácidos grasos insaturados omega-3 y omega-6 representan el 90% de sus componentes. Esta combinación es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema circulatorio, ya que ayuda a prevenir infartos, aterosclerosis y accidentes cerebrovasculares, además de reducir la presión arterial.

image El impacto en la salud metabólica e inmunológica Consumir este aceite habitualmente fortalece la inmunidad y es un recurso valioso para regular los niveles de azúcar en sangre. Es especialmente rico en vitamina E; apenas 100 gramos del producto cubren seis veces el requerimiento diario de un adulto. Esta concentración le otorga propiedades regenerativas y calmantes únicas que lo posicionan como una opción más densa en nutrientes que otros aceites comunes.

Además de las grasas saludables, contiene vitaminas A y del grupo B, junto con numerosos esteroles vegetales. Estas sustancias no solo protegen el corazón, sino que también actúan directamente sobre la salud de los órganos internos, siendo una opción recomendada para quienes buscan mejorar su perfil lipídico y de colesterol.

image Instrucciones para el consumo y la estética En la cocina, el aceite de rydz tiene un sabor distintivo: es ligeramente amargo, con notas que recuerdan a la cebolla y las especias. Sin embargo, para aprovechar sus beneficios, existe una regla innegociable: nunca debe usarse para freír. Se debe consumir exclusivamente en frío o añadido a platos que no superen los 40°C, como ensaladas, pesto, quesos o batidos de verduras. La dosis recomendada es de una a dos cucharaditas diarias, preferiblemente en ayunas. Más allá de la alimentación, sus beneficios se extienden al cuidado de la piel y el cabello. Aplicado externamente, ayuda a cerrar las puntas abiertas y aporta un brillo notable al pelo seco o dañado. También posee propiedades antiinflamatorias que resultan eficaces para calmar el cuero cabelludo irritado, reducir inflamaciones por acné o aliviar las molestias causadas por quemaduras solares.