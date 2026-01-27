No es lavanda: la planta que con solo una hoja aromatiza toda la casa

Para obtener un hogar más fresco, natural y libre de químicos , las plantas vuelven a ocupar un lugar primordial . Esta vez no son para decorar: también influyen en el bienestar, el ánimo y la energía del espacio. Pero otras, tienen la capacidad de perfumar ambientes completos con un aroma suave y agradable.

Entre todas las especies aromáticas hay una que se destaca por encima del resto. Y, con apenas una hoja bien utilizada, puede aromatizar toda la casa . Se trata de una planta que suele estar en la cocina, pero que puede aprovecharse de diferentes maneras en el interior del hogar.

La albahaca es una de las plantas más aromáticas que existen y su perfume característico se debe a los aceites esenciales concentrados en sus hojas.

El aroma de las hojas de albahaca no saturan el aire ni dejan residuos químicos.

Además, es una planta económica y fácil de cultivar tanto en maceta como en el suelo. Esto permite tenerla siempre a mano y aprovecharla de forma cotidiana.

Para el sitio Healthline , una de las formas más efectivas de aprovechar el aroma de la albahaca es preparando un aromatizante casero con vinagre y agua.

Este método potencia la fragancia de la planta y permite distribuirla de manera uniforme por toda la casa.

Para hacerlo, se deben colocar varias hojas frescas de albahaca en un frasco o recipiente y macerarlas para liberar sus aceites naturales. Luego, se añade una mezcla de agua y un chorrito de vinagre blanco. El vinagre cumple una doble función: ayuda a fijar el aroma y neutraliza olores persistentes del ambiente, como los de cocina o humedad. Una vez preparada la mezcla, se filtra y se coloca en un rociador. Al pulverizarla en el aire, sobre cortinas, alfombras o rincones del hogar, el aroma herbal de la albahaca se expande de inmediato, dejando una sensación fresca y natural.

Este aromatizante puede utilizarse a diario y renovarse cada pocos días para mantener su intensidad.

planta aromatizante WEB

La albahaca es mucho más que una hierba culinaria. Con solo un par de hojas, puede aromatizar toda la casa de forma natural y efectiva.