18 de febrero de 2026 - 10:05

No es para decorar: qué significa poner una lengua de suegra en el dormitorio

Lengua de suegra en el dormitorio: qué aporta a la calidad del aire y qué significa según tradiciones de hogar en Argentina.

Por Andrés Aguilera

La lengua de suegra, también llamada sansevieria, es una planta de interior muy elegida en Argentina por su resistencia y bajo mantenimiento. Colocarla en el dormitorio no es solo decorativo; puede influir en la calidad del aire y el descanso, según los cuidados de plantas de interior en casa

Purificación del aire y metabolismo nocturno CAM

La lengua de suegra pertenece al género Dracaena y realiza metabolismo CAM, poco frecuente en interiores.

Ese proceso permite que absorba dióxido de carbono durante la noche y libere oxígeno progresivamente.

Por eso suele recomendarse en el dormitorio, donde la ventilación nocturna puede ser limitada.

En climas secos como el de Mendoza, ayuda a equilibrar ligeramente la calidad del aire interior.

Aunque no reemplaza ventilación natural, contribuye a un ambiente más estable y saludable.

Tradición, feng shui y simbolismo protector

En muchas culturas se la asocia con protección energética y equilibrio del hogar.

El feng shui la considera una planta capaz de bloquear energías negativas externas.

Colocarla cerca de la cama simboliza fortaleza, resistencia y estabilidad emocional.

Su forma vertical y hojas firmes representan crecimiento sostenido y disciplina.

Estas creencias no son científicas, pero forman parte del significado cultural.

Cuidados reales para un dormitorio argentino

Es una especie ideal para quienes tienen poca experiencia en jardinería.

Tolera baja luz, cambios térmicos y riegos espaciados sin deteriorarse fácilmente.

En ambientes calefaccionados conviene evitar el exceso de agua en invierno.

El riego moderado previene hongos radiculares y pudrición del sustrato.

Ubicarla lejos de corrientes frías mantiene su estructura foliar saludable.

Colocar una lengua de suegra en el dormitorio no es solo decoración. Puede mejorar el ambiente nocturno, aporta simbolismo cultural y requiere mantenimiento mínimo. Elegirla implica entender tanto su base botánica como su valor tradicional dentro del hogar.

