No es decoración: dónde ubicar el espejo dentro del dormitorio para que no altere el descanso

Aunque el espejo se ubique por comodidad y estética, dentro del dormitorio tiene un lugar específico para que no influya en el descanso, según el Feng Shui.

En el Feng Shui, el dormitorio es el espacio más importante del hogar para la recuperación física y emocional. Allí, el cuerpo baja el ritmo, la mente se relaja y la energía debe mantenerse estable. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes es colocar espejos sin considerar su impacto energético, tratándolos solo como un objeto decorativo.

Lejos de ser neutros, los espejos actúan como amplificadores de energía. Dependiendo de dónde se ubiquen, pueden favorecer la calma o generar inquietud, insomnio y sensación de cansancio al despertar. Por eso, el Feng Shui pone especial atención en su posición dentro de la habitación.

espejo en el dormitorio Ubicarlo de manera discreta dentro del dormitorio genera un sueño placentero. WEB Por qué el Feng Shui desaconseja el espejo frente a la cama Según el Feng Shui, colocar un espejo frente a la cama es una de las disposiciones más desfavorables para el descanso.

La razón principal es que los espejos reflejan y duplican la energía del ambiente, lo que interfiere con el estado de relajación necesario para dormir profundamente. Mientras el cuerpo intenta entrar en reposo, el espejo “devuelve” movimiento energético, generando un clima de alerta inconsciente.

del ambiente, lo que interfiere con el estado de necesario para dormir profundamente. Mientras el cuerpo intenta entrar en el espejo generando un clima de Dormir viendo el reflejo propio o del espacio puede provocar microdespertares durante la noche, sensación de sueño liviano o dificultad para conciliar el descanso. Aunque la persona no sea consciente de ello, el cerebro interpreta el reflejo como una presencia activa, lo que impide una desconexión total. Este error en la ubicación también se lo asocia con un exceso de energía yang, vinculada a la actividad, la vigilia y el movimiento. Este desequilibrio energético puede traducirse en nerviosismo nocturno, pensamientos recurrentes antes de dormir o cansancio al despertar, incluso después de haber dormido varias horas.

espejo en el dormitorio WEB Dónde sí ubicar el espejo para no alterar el descanso El Feng Shui no prohíbe el uso de espejos en el dormitorio, pero sí recomienda ubicarlos de manera estratégica.