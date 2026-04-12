No arruines tu cocina, es un tesoro: el método con sal que elimina grasa y destapa cañerías

Un especialista revela que la salmuera concentrada disuelve la grasa y el jabón acumulado, siempre que se aplique ante los primeros síntomas de estancamiento.

Destapar la cañería de tu cocina es mucho más fácil con este producto casero.

Cuando el agua de la bacha o la ducha empieza a bajar lentamente, la mayoría recurre a químicos fuertes. Sin embargo, un experto en plomería viralizó un método económico y natural que utiliza elementos básicos de la cocina para limpiar los conductos antes de que el bloqueo sea total y definitivo.

El consejo proviene de Pawe, un profesional que comparte soluciones prácticas bajo el usuario @pawcio_hydraulik. Su premisa es simple: actuar rápido. Según el especialista, el momento ideal para intervenir es cuando notamos que el agua tarda apenas unos segundos más de lo habitual en drenar. Si esperamos a que el tapón sea sólido, la solución casera será insuficiente.

image La fórmula de la salmuera concentrada El procedimiento consiste en preparar una solución potente. Se necesita un litro de agua hirviendo y aproximadamente un kilo de sal común. Al mezclar ambos ingredientes, se obtiene una mezcla con propiedades higroscópicas que, potenciada por la temperatura, logra romper la estructura de los sedimentos de jabón y grasa pegados a las paredes de los tubos.

Para que el truco funcione de manera óptima, se debe verter la mezcla directamente en el orificio del desagüe. Un detalle técnico crucial es evitar que el agua hirviendo entre en contacto con la cerámica fría de la bacha, ya que el choque térmico podría fisurar el material de forma irreparable.

image El tiempo de espera es la clave del éxito Una vez vertida la salmuera, lo ideal es dejarla actuar durante toda la noche. Esto permite que la sal deshidrate y despegue los restos orgánicos sin necesidad de desarmar el sifón. A la mañana siguiente, basta con dejar correr un poco de agua para que el brud (suciedad) disuelto termine de desplazarse hacia la red de alcantarillado.

Si la obstrucción persiste, existen otras alternativas clásicas como la combinación de vinagre y bicarbonato de sodio, que genera una reacción efervescente capaz de empujar físicamente las partículas. También el uso de la tradicional sopapa de goma sigue siendo efectivo cuando se necesita presión para mover el aire dentro de la tubería. image Para evitar llegar a este punto, la prevención es fundamental. El uso de rejillas o filtros pequeños ayuda a capturar pelos y restos de comida que suelen ser los principales responsables de las obstrucciones profundas. Aplicar este tratamiento de sal de forma preventiva cada pocas semanas puede prolongar la vida útil de las cañerías sin necesidad de intervenciones costosas.