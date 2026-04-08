8 de abril de 2026 - 08:54

Ni cremas caras ni tratamientos: el truco con cáscara de banana que los dermatólogos recomiendan para las arrugas

La cáscara de banana contiene antioxidantes que podrían beneficiar la piel, aunque dermatólogos aclaran qué resultados son reales.

Salud
Por Ignacio Alvarado

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La cáscara de banana contiene compuestos antioxidantes como polifenoles, carotenoides y vitamina C, sustancias asociadas a la protección celular frente al envejecimiento cutáneo. Investigaciones científicas indican que estos componentes pueden contribuir a la reparación de tejidos y a la defensa frente al estrés oxidativo, uno de los factores que favorece la aparición de líneas de expresión.

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Además, algunos estudios sobre extractos de banana sugieren propiedades antiinflamatorias que podrían ayudar a mejorar la apariencia de la piel en determinadas condiciones.

Qué dicen los dermatólogos sobre este truco natural

Especialistas aclaran que, aunque la banana posee antioxidantes beneficiosos para la piel, no existen estudios concluyentes que demuestren que frotar la cáscara directamente sobre el rostro elimine arrugas de manera significativa.

Los dermatólogos explican que los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro. Sin embargo, los productos diseñados específicamente para la piel suelen tener concentraciones más eficaces y fórmulas que facilitan la absorción de los activos.

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Esto significa que el uso de cáscara de banana puede aportar hidratación ligera o sensación de suavidad, pero no genera efectos comparables con tratamientos clínicos como retinoides o procedimientos dermatológicos.

Cómo aplicar la cáscara de banana correctamente

Quienes deseen probar este método suelen aplicar la parte interna de la cáscara sobre la piel limpia, realizando movimientos suaves durante unos minutos. Luego se deja actuar entre 10 y 15 minutos antes de enjuagar con agua tibia.

Los expertos recomiendan utilizar la cáscara fresca y limpia, evitando su uso en pieles sensibles o con irritaciones previas.

Un aliado natural, pero con límites

El atractivo de este truco radica en su bajo costo y fácil aplicación. Aunque la evidencia científica aún es limitada, la cáscara de banana contiene compuestos interesantes desde el punto de vista dermatológico. Aun así, los especialistas recomiendan combinar estos hábitos con protección solar, hidratación adecuada y productos formulados para el cuidado de la piel.

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