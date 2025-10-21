21 de octubre de 2025 - 16:20

Ni azul, ni rojo ni blanco: este es el color que eligen los "genios creativos", según la ciencia

Estudios científicos revelan que cierto color puede potenciar la creatividad y reflejar una mente abierta, curiosa y llena de ideas innovadoras.

genio creativo
Por Daniela Leiva

En el mundo de la psicología del color, surge un color que aparece repetidamente vinculado al pensamiento divergente, la imaginación y la generación de ideas originales, el color verde. Lejos de mitos o suposiciones , este vínculo cuenta con evidencias empíricas que permiten explorar por qué aquel que busca innovar o crear puede inclinarse por este tono.

Leé además

la psicologia revela los tres colores que utilizan las personas menos inteligentes

La psicología revela los tres colores que utilizan las personas menos inteligentes

Por Andrés Aguilera
Es una planta versátil, económica y de gran impacto visual, capaz de transformar cualquier rincón lleno de vida y perfume.

La planta ideal para balcones o terrazas: aleja mosquitos, tiene flores coloridas y deja un rico aroma

Por Lucas Vasquez

FertileGreen: Green Facilitates Creative Performance (Lichtenfeld, Elliot, Maier & Pekrun, 2012) evaluó cuatro experimentos con casi 200 participantes. Los resultados encontraron que aquellos que vieron brevemente un estímulo verde antes de realizar una tarea de creatividad obtuvieron puntuaciones significativamente mayores que quienes vieron estímulos de otros colores

El efecto no parecía deberse a cambios de humor o activación consciente, sino a que el color verde actuó como una señal implícita de “crecimiento” o “exploración” que favoreció un pensamiento más libre y abierto.

Por lo que, si querés ponerte en el “modo creativo”, rodearte de verde como una planta, una vista a la naturaleza, un objeto verde puede ayudar a ampliar tu campo mental, según la ciencia.

verde

¿Por qué el color verde?

Los autores proponen que el verde está cultural y evolutivamente ligado a la naturaleza, al crecimiento, al “ir adelante”. Por ejemplo, vegetación que brota, primavera, renovación. Ver ese color puede activar sin darnos cuenta un marco de referencia más abierto, menos restrictivo, que favorece la generación de ideas no convencionales.

En contraposición, colores asociados con señales de peligro o atención concentrada (como el rojo) tienden a fomentar el pensamiento analítico o focalizado, más que la creatividad divergente.

oficinas verdes

Además, revisiones populares de psicología del color señalan que el verde se asocia con tranquilidad, balance, y con ambientes que reducen la tensión mental, con condiciones que también pueden favorecer la creatividad, pues esta necesita un “espacio mental” menos rígido.

¿Cómo se traduce a la personalidad de los “genios creativos”?

Aunque no se puede afirmar que toda persona creativa elige verde como color favorito, podemos decir que:

  • Su preferencia por el verde o su entorno verde puede indicar una disposición interna hacia la exploración, la improvisación, la innovación.
  • Su elección podría reflejar una tendencia a evitar marcos rígidos, buscar apertura, vincularse con metáforas de crecimiento y cambio, en lugar de sólo precisión y control.
  • En ambientes de creación (artísticos, de diseño, científicos exploratorios) el verde puede funcionar como estímulo externo que “libera” el pensamiento.

Por tanto, cuando se hable del color que eligen las personas con mayor propensión creativa, el verde emerge como el más respaldado científicamente. No es que el verde “haga” a la persona creativa, pero sí parece facilitar las condiciones cognitivas y emocionales que dicha persona necesita para generar ideas originales.

¿Cuáles son las plantas de interior ideales para tu hogar?
Rodéate de verde para estimular la creatividad.

Rodéate de verde para estimular la creatividad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En poco tiempo, los rosales pueden recuperar vida, perfume y color dentro del jardín con los pasos esenciales.

Cómo podar las rosas del jardín para que luego crezcan llenas de color en pocas semanas

Por Redacción
Este truco casero logra modificar la calidez de cualquier ambiente de casa. Es un resultado divertido y sorprendente.

Ideal para el diseño de casa: cómo pintar focos LED para cambiar de color los ambientes

Por Redacción
La visita frecuente de aves nativas también favorece la polinización y el control de insectos en el jardín.

Cómo atraer loros y cotorras al jardín con 2 tipos de semillas en un solo recipiente

Por Lucas Vasquez
simple y sin gastar de mas: el truco de limpieza para dejar las bandejas de tu horno como nuevas

Simple y sin gastar de más: el truco de limpieza para dejar las bandejas de tu horno como nuevas

Por Redacción