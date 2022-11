Nequi Galotti presentó a su nuevo novio: “Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram”

Este lunes, en LAM dieron la noticia de que Nequi Galotti está nuevamente en pareja. Tras la muerte de Bartolomé Mitre, en 2020, la exmodelo contó cómo conoció a su nuevo amor, Pablo.

En diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas, Nequi Galotti brindó detalles de su nueva relación. “Estoy feliz, chocha. Nunca me imaginé que iba a conocer a alguien por Instagram”, arrancó.

Nequi Galotti, Bartolomé Mitre y Esmeralda, todos juntos cuando el empresario estaba en vida.

“Ni que iba a estar contestando un mensaje a alguien que me escribiera, pero tuvo una forma de comunicarse conmigo muy especial. De entrada, me despertó la curiosidad de conocerlo”, soltó.

“Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me fijaba a ver qué me había escrito”, añadió.

Y luego dijo: “Le empecé a mostrar a mis amigas más íntimas las cosas que me escribía y me decían: ´pedile amistad y si después es un desubicado, lo bloqueás y listo´”.

“Después, fuimos al WhatsApp. Él estaba de viaje, fueron 12 días divinos porque conocerte a través de las conversaciones fue como un descubrimiento muy lindo”, detalló.

Después reveló: “Cuando nos vimos por primera vez, nos abrazamos”, acerca de su novio, que es separado y tiene hijos.

Nequi Galotti contó cómo fue volver a enamorarse

En ese contexto, admitió que al principio le costó aceptar la idea de volver a enamorarse: “No pensaba en formar una pareja, me pasó esto. De golpe, leí un mensaje que me gustó y me pareció divertido, me despertó interés, y a partir de ahí empezó lentamente a nacer algo”.

Nequi Galotti está de novia con Pablo

“Lo primero que me puso es que le pida amistad, quería que lo conozca. Ahí dije: ´¡ah! a ver...´. Pero tampoco lo seguí inmediatamente”, señaló. “Estoy contentísima, ya lo van a conocer”, lanzó.

En cuanto a la primera cita, reveló: “Fuimos a comer sushi”. “Cuando te encontrás con una persona, no es lo que hace sino lo que es. Todo este mes, toda la gente que me veía, donde fuera, me decía: ´¡Cómo te brillan los ojos!´”.