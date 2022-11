Nathy Peluso regresó al país y se dio un gusto bien argentino, tras sus polémicos dichos sobre su nacionalidad

Solo faltan algunas horas para que Nathy Peluso se presente en el Movistar Arena. La cantante llegó a la Argentina para brindar a sus fanáticos, este 17 y 18 de noviembre, su “Calambre Tour 2022″.

Si bien la artista se prepara con todo para sus presentaciones, también aprevecha sus momentos libres para recorrer Buenos Aires. Este martes a la noche cenó en una de las más reconocidas parrillas de Palermo, donde degustó lo mejor de la carne argentina. Lejos de esquivar los flashes, se mostró bien predispuesta y aceptó posar en la puerta del restaurante para los fotógrafos que la encontraron en el lugar.

Nathy Peluso en Buenos Aires.

El éxito de su visita al país confirma, una vez más, su buena conexión con el público argentino. Y no es un detalle menor, porque a mediados de agosto la artista quedó en medio de una polémica luego de que se viralizaran unas declaraciones que hizo sobre su nacionalidad. Todo comenzó cuando Teleshow reprodujo una entrevista en la que la cantante confesó sentirse española, aún habiendo nacido en Argentina.

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”, manfiestó la cantante, que vive en ese país europeo desde sus 9 años. En ese momento, las críticas no tardaron en llegar. “¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”, fue una de las tantas respuestas que recibió.

Nathy Peluso

Días más tarde, la intérprete de “Buenos Aires” se hizo eco de esos mensajes y apeló a la ironía en su cuenta de Twitter: “Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)”, escribió junto a una imagen de la torta rellena de dulce de membrillo.

Como las críticas siguieron, ella utilizó su perfil en Instagram para hacer un vivo, donde se explayó sobre el tema. “Me da mucha pena que los mensajes queden malinterpretados o tergiversados”, comenzó expresando. Y continuó: “Soy una inmigrante, hace 19 años que vivo en España. Siempre a todos lados a los que he ido, porque tengo la dicha de ser una artista que puede girar y conocer diferentes culturas, he dicho que mi corazón siempre va a pertenecer al mundo entero. Soy una mina que la apasiona las culturas, el mundo...no puedo sentirme de un solo lugar porque soy una persona que vivió su infancia en Argentina y ha crecido y ha recibido mil oportunidades de España”.

“Mi corazón siempre va a pertenecer, primero, a mi familia, que es donde encuentro el hogar, y después a todos los lugares que me brinden oportunidades, cariño y respeto, y siempre voy a estar agradecida a todos esos países”, explicó.

Finalmente, Nathy destacó: “Es del año pasado, de la portada de Vogue, cuando me senté con una periodista española a charlar sobre cómo me sentía y estaba en ese momento de mi vida. Y en una conversación fluida y bajo confianza, yo dije que me sentía española, cosa que no quita que yo me sienta argentina también y me sienta del mundo, artista, mujer y libre. Y me sienta lo que me dé la gana sentir en ese momento, porque al final, para eso existe la libertad”.