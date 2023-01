Nancy Pazos despertó polémica en las redes al ser directa con Thiago: “Por eso sos pobre”

Una de las cosas que más se le reprochó a Thiago en el debate de Gran Hermano fue su abandono en el desafío del auto. El participante, a las pocas horas se fue del juego porque tenía hambre.

El panel, no entendía cómo un pibe humilde como él no iba a luchar por algo tan valioso como un auto. Simple, porque no lo necesita.

Según explicó el joven, él nunca tuvo auto, camino toda la vida y cuando podía usaba el colectivo. ¿Para qué pasar hambre por un auto? Para el resto de las personas, con vidas repletas de necesidades creadas e impuestas, es impensado vivir sin auto. Para él no.

Nancy Pazos, en un intento por analizar a “la gente” sugirió que tal vez por eso lo votaron para que saliera de la casa, porque lo vieron poco interesado y que el abandonar el desafío del auto les dio la razón. “Por eso es pobre, porque no lucha por las cosas”, sería el razonamiento de la gente según Nancy.

Además, la periodista aseguró estar enojada con la gente por haber sacado a Thiago cuando él era el más “merecedor” del premio por ser el que más lo necesita.

El comentario no fue bien recibido en las redes sociales que estallaron contra la periodista política, ahora devenida en analista de reality.

Las redes explotaron contra Nancy Pazos

THIAGO, EL AUTO Y EL HAMBRE

El participante tuvo la posibilidad de explicar por qué no siguió compitiendo por el auto.

La noche anterior, Thiago no había comido porque acababa de ser eliminado Alexis, el Cone, y la charla entre Alfa y Agustín le cayó como una patada al hígado. Se peleó con Walter, se paró de la mesa y no comió.

Claro, no tuvo en cuenta que al otro día era el desafío por un auto 0km y él iba a estar, las horas que dispusiera Gran Hermano, sin comer. Esto es algo que el joven no estaba dispuesto a negociar y como buen conocedor de la sensación de hambre, no iba a permitirse pasar por eso de manera innecesaria.

¿El resultado? Se sacó la muñequera y se fue a comer. Chau. A otro perro con ese hueso.