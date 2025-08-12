Nadie lo sabe: el motivo por el que hay que tirar sal sobre las brasas del asado

Un truco argentino para el asado: tirar sal sobre las brasas ayuda a controlar el fuego, reducir el humo y mejorar la cocción en la cocina.

En Argentina, el asado es más que una comida: es una tradición y un ritual. Todo buen asador sabe que la sal es fundamental para darle sabor a la carne, pero pocos conocen el truco de tirar sal sobre las brasas y los beneficios que tiene para el fuego y la cocción.

Echar un puñado de sal sobre las brasas puede parecer extraño si nunca lo hiciste, pero es un recurso habitual entre expertos parrilleros argentinos. La sal ayuda a controlar el fuego, mantener la temperatura estable y reducir el humo, lo que mejora la calidad del asado y evita sabores amargos.

image Uno de los grandes beneficios de este truco es que la sal reduce el humo excesivo. Cuando la grasa de la carne cae sobre las brasas, produce una humareda que puede arruinar el sabor. La sal absorbe parte de esa grasa y disminuye la combustión, evitando que el humo sea tan intenso.

Además, tirar sal sobre las brasas ayuda a estabilizar la temperatura. Mantener un fuego parejo es clave para que la carne se cocine de manera uniforme, sin que se queme por fuera y quede cruda por dentro, un detalle que todo amante de la cocina sabe valorar.

image Otros usos sorprendentes de la sal en la cocina La sal también sirve para controlar pequeñas llamas en la parrilla. Si el fuego se pone muy intenso, arrojar sal sobre las brasas puede bajarle la intensidad cubriendo parte del carbón y limitando el oxígeno, sin apagar el fuego por completo.

En la cocina, este ingrediente tiene otro uso interesante: ayuda a sofocar incendios pequeños de aceite. Al cubrir el aceite, la sal absorbe y corta la combustión, evitando que las llamas crezcan. Eso sí, no sirve para incendios grandes o de otro tipo. image Por eso, además de usar sal para condimentar la carne, no olvides este simple pero efectivo truco: tirar sal sobre las brasas puede hacer toda la diferencia para un asado perfecto en Argentina.