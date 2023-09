Modo “Hora de dormir” en celulares: cómo activarlo y qué beneficios trae

Aunque los smartphones son cruciales para muchas personas en todo el mundo, un gran número de sus usuarios no están al tanto de todas las capacidades que estos dispositivos tienen. Debido a esta situación, algunos tienden a no aprovecharlos al máximo, ya que no saben cómo sacarles el mejor partido.

Cómo usar el Modo Dormir en smartphones.

En paralelo a esto, el hecho de tener tantas opciones de entretenimiento, a veces se torna dificultoso dejar el aparato a un lado para enfocarse en las tareas diarias. Por esta razón, te traemos una opción con varios y diversos beneficios para el humano.

Cuando se activa el “Modo hora de dormir”, en la mayoría de los teléfonos Android, se produce un ahorro en el consumo de batería al desactivar las notificaciones y reducir el brillo de la pantalla al mínimo.

Además, en algunos dispositivos, la pantalla cambia a tonos de grises para disminuir aún más el uso de energía y minimizar el impacto en la vista del usuario. Sin embargo, es importante destacar que esta configuración no afecta la conectividad a través de datos móviles ni la red WiFi.

Cómo activar el modo “Dormir”

- Para comenzar, primero acceda a la configuración de su teléfono Android.

- En el menú que se muestra en la pantalla, busque la opción que se llama ‘Bienestar digital y controles parentales’ o simplemente ‘bienestar digital’, el nombre de esta función puede variar según la marca del dispositivo.

- Seleccione la función denominada ‘Modo hora de dormir’ / ‘Modo dormir’

- En la pantalla, encontrará un botón ‘Activar ahora’ junto a un interruptor llamado ‘Activar según programa’.

- En este punto, el usuario podrá ajustar cómo desea que el “Modo hora de dormir” se active y especificar los días de la semana en los que esta opción estará habilitada de forma automática.

Qué beneficios tiene el Modo “Hora de dormir”

Sin lugar a dudas, el hecho de activar este modo en los smartphones facilita la concentración tanto para el momento de dormir y que el sueño se concilie más rápidamente, como también el enfoque en las tareas diarias.

En muchas ocasiones, los estudiantes sufren al intentar concentrarse porque ante mínimo cansancio se dedican a ver fotos y videos en sus celulares. La experiencia de varios usuarios expresó que las personas dejan de interesarse en los contenidos web una vez que aparecen meramente en blanco y negro; de esta forma, es fácil deshacerse de estos detalles que concentran toda la atención cuando no es el momento adecuado.

