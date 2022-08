Migue Granados le reclamó en vivo a Flor Peña que “muestre más” en la app de contenido subido de tono

Migue Granados estuvo de invitado en ‘La put... ama’ y le reclamó en vivo a la conductora Florencia Peña que enseñe fotos y videos más jugados en la app de contenido prohibido.

En el piso de América TV, el humorista y músico Migue Granados le sacó el tema de la plataforma DivasPlay a Florencia Peña.

Migue Granados gesticuló para que la conductora le leyese los labios, tras lo cual Florencia Peña puso en palabras la mímica del actor. “Me hiciste pagar Divas Play y no hay nada para ver”, reveló.

Entonces, la actriz propuso “Charlemos de eso”. “Una vez yo estaba en mi casa y vi una storie tuya, cuando todavía no te habían censurado en tu Instagram”, arrancó el hijo de Pablo Granados.

Migue Granados (Prensa Wolf Producciones).

Y continuó diciendo: “¿Querés ver más? Sí. Aprieto el link, me pide los 16 dígitos. Ya estaba medio embobado, así los pongo tuqui tuqui”.

“Número de seguridad, tuqui tuqui (haciendo el gesto de completar los datos de su tarjeta de crédito)”. Y entonces, agregó: “Y yo quería ver más de lo que hay”.

“Hasta lo hablé con mi mujer: ‘Flor Peña me cagó’”, dijo. Entonces, la conductora buscó justificarse. “¿Sabés cuál es la frustación? Cuando hay mucha expectativa, hay frustración...”, aseguró.

A lo que Migue agregó: “Y, pero la expectativa es ‘¿querés ver más?’ Fueguito, fueguito, fueguito... Y sí. Si no poné ‘¿Querés ver más?’ (con voz triste)”.

Migue Granados bromeó que también está suscripto al perfil de Mariana Diarco

A esa altura ya todos estaban muertos de risa, y Florencia Peña analizó en voz alta: “Fuegos mustios tendría que haber puesto...”.

“¡Sí!” contestó con fuerza Migue, mientras remató: “Y yo todavía no me di de baja porque no sé qué carajo hay que hacer”.

“Y también me tengo que dar de baja del de Mariana Diarco. ¡Terrible jeropa era el chabón!”, cerró para carcajadas de todos en el piso.

Flor Peña posando desde una hamaca.

A Flor Peña le volvieron a suspender la cuenta de Instagram

Florencia Peña en DivasPlay

La conductora en DivasPlay