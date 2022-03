Mariana Genesio Peña posó sensual junto a otra mujer solo con jean en una jugada producción de fotos

Mariana Genesio Peña será la protagonista de una obra que estrena el próximo 18 de marzo. “Climax” es el espectáculo que está bajo la dirección de Casper Esposito y la actriz aseguró que este trabajo que encarará “tiene muchos tintes sexuales y cómicos”.

La artista compartió en las últimas horas una jugada fotografía junto a la artista Dedé, con quien comparte elenco. Ambas están abrazadas y desnudas de la cintura para arriba, y solo llevan puesto un jean.

Ésta imagen la utilizaron para promocionar la obra de la que Mariana está ansiosa y feliz de protagonizar, sobre todo porque no tendrá que hacer de chica trans como en otros trabajos en los que la han citado.

Mariana Genesio Peña.

“Me encuentro en un momento en el que no sólo no reniego sino que estoy a gusto con todo mi cuerpo, con todo lo que soy y lo que represento”, comentó la artista en una nota con Agarrate Catalina y lo dejó bien en claro en la foto en la que posa junto a su compañera.

La artista recibió el apoyo de sus seguidores, quienes halagaron la foto que compartió en sus redes. “Fuegas”, “Hermosas”, “Estás on fire”, fueron algunos de los comentarios que la artista recibió en su publicación.

Mariana Genesio feliz con su papel en “Clímax”

Haber sido convocada simplemente por el hecho de ser mujer fue lo que más le convenció del proyecto, más allá de que aclaró que no reniega de ser trans, ni mucho menos de su pasado como hombre.

Esta es la primera vez que Mariana Genesio prepara un personaje que no tenga como eje central la identidad de género, lo que la tiene expectante ante el estreno.

Mariana Genesio Peña.

“‘Mirá, te pido por favor que en ningún momento haya un guiño al público con respecto a ser trans o no trans’” fue lo que le pidió Mariana al productor. “‘Olvidate, esa nunca fue la intención, acá te convocamos simplemente porque sos actriz, independientemente de si sos trans o no lo sos”, fue la respuesta que le llegó desde el otro lado con el que no dudó en aceptar.