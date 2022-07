María Becerra reflexionó sobre su cambio físico: “Ya no me siento débil y tengo más autoestima”

María Becerra hizo un posteo emotivo para compartir con sus seguidores su felicidad por los resultados en su cuerpo. Explicó que “siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo, me costaba mucho aumentar masa muscular”.

María Becerra es de las artistas de música urbana más importantes de Latinoamérica, y hoy en día, cada vez que publica una nueva canción, alcanza el top de reproducciones en Spotify y Youtube. “Ojalá”, su última canción, está en el top 3 de más escuchadas en Argentina.

La cantante top de música urbana, María Becerra, sorprendió en los últimos días con un posteo contando el plan de entrenamiento físico que emprendió hace tiempo para ganar más confianza. Se mostró muy feliz por los resultados que percibe, sobre todo en aumentar varios kilos, para dejar atrás inseguridades de varios años.

Becerra contó: “Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo. Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular”.

El cambio físico de María Becerra

María Becerra aseguró que “ya no me siento débil”

La Nena de Argentina aseguró que fueron varios años padeciendo consigo misma. “La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido. Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados”, sostuvo.

María Becerra, en las playas de España

María reveló todo el esfuerzo que hizo para modificar su cuerpo, en pos del bienestar saludable, no solo por una cuestión de apariencia. “Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago”, dijo. “Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima”, añadió.