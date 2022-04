Mar Tarres y una dura reacción a la idea de un intendente sanjuanino de sacrificar a los perros

A principios de esta semana, una polémica noticia se dio a conocer en el ámbito sanjuanino y Mar Tarres no dudó en dar su opinión al respecto.

Resulta ser que un departamento de la provincia de San Juan propuso sacrificar a los perros callejeros que no sean adoptados en los próximos seis meses.

La propuesta causó gran revolución entre los usuarios de las redes sociales, quienes se niegan a aceptar esta iniciativa. La sorpresa e indignación fueron sentimientos que se presentaron cuando se conoció esta noticia, que fue repudiada por más de uno en las redes.

Entre aquellos que se mostraron en contra, se destacó Mar Tarres. La influencer y empresaria no sólo dejó en claro que está totalmente en contra de esta iniciativa, sino que también propuso una solución algo drástica.

“MEJOR CAMBIEMOS EL TÍTULO! Si los políticos no hacen nada bueno en 6 meses los sacrifiquemos a ellos, ¿les parece bien?”, escribió la artista en el pie de foto de un comunicado, donde se daba a conocer la iniciativa del intendente sanjuanino.

No pasó demasiado tiempo para que los seguidores de la artista mostraran su postura frente a sus palabras y a la polémica iniciativa.

“¿Esta medida puede ser cierta? No puede ser verdad”, “Y si hacemos al revés? Por lo menos los perros no le c*gan la vida a nadie, todo lo contrario”, “Dicen que hay sobrepoblación de perritos y con los humanos? Que no dejan de reproducirse sabiendo que muchas veces no pueden mantener criaturas? Dale dejen ser de joder” y “Me re sumo 🙋. Posta este país No da para más son impresentables estos políticos!!!! #Noalmaltratoanimal”, fueron algunos de los comentarios que se sumaron.

La polémica iniciativa de San Juan

Los motivos que llevaron a esta sorprendente y muy criticada propuesta en sanjuanina vienen relacionados al ataque de un hombre de 53 años, quien murió a causa del ataque de una jauría de perros.

Ante esta terrible situación, son 18 los departamentos que se comprometieron a responsabilizarse de los perros abandonados y construir sus propias perreras.

Sin embargo, la localidad de Ullum fue donde se propuso que, si los animales ubicados en el refugio Centro de Zoonosis no son adoptados, serán sacrificados.

"El destino final de los animales que no sean reclamados por sus dueños o que no sean adoptados, será la eutanasia”, dijo Leopoldo Soler. / Imagen ilustrativa.

“Vamos a hacer un refugio para perros callejeros, pero quiero que se entienda que todo lo que tengo en mente es para cuidar a los ciudadanos. Es por eso que el destino final de los animales que no sean reclamados por sus dueños o que no sean adoptados, será la eutanasia”, comentó Leopoldo Soler.

En el caso de no ser adoptados o retirados por los propietarios que lo abandonaron, la solución sería “faldearlos” o “aplicarles la eutanasia”. El período de espera sería de seis meses.