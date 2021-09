Mar Tarres aseguró que Puli Demaría, la amiga de Pampita, la discriminó por obesa y ella salió a responderle

Semanas atrás, Mar Tarres contó que Puli Demaría, la reconocida DJ, la trató de obesa cuando ella fue de visita al programa de Pampita Oline. En una entrevista, la amiga de Pampita desmintió los dichos de la modelo de talles grandes y la dejó prácticamente como una “mentirosa”.

En diálogo con Mitre Live, Mar Tarres recordó una situación que involucraba a Rocío Guirao Díaz, con quien tuvo problemas tiempo atrás en redes sociales.

Mar Tarres reflexiva con la obesidad.

“Que se acuerde lo que hizo en el programa de Pampita Online. Se río de mí (Rocío Guirao Díaz) porque Puli Demaría me dijo obesa. Si vamos a hablar en serio y mandarla al muere, también la mando al muere”, dijo sin filtros la humorista.

“Fue una experiencia fea, de la que me fue llorando la primera vez que fui al programa”, reveló sobre el momento en el que se sintió incómoda.

Puli Demaría.

“Estábamos en maquillaje hace mucho cuando recién empezaba el programa. Estaban todas las chicas panelistas y Puli Demaría. Ellas no sabían quién era yo, yo venía del interior y nadie me conocía de Buenos Aires. Y Puli se da cuenta de que yo era la invitada del día y me dice ‘vos sos Marta, la que es modelo de talla grande. ¿Vos sos obesa no?’”, relató Mar.

Luego de estas polémicas declaraciones, el conductor de Mitre Live le dio la posibilidad a Puli de responder y ella negó que esto haya ocurrido de la forma en la que lo relató la actriz.

“Esto fue hace tres años si no me equivoco. La vimos, fui a saludarla, vos sos la modelo de talle grande. No nos conocemos todos. Quién es Puli dicen algunos. Yo te soy sincera, Juan. No se me ocurriría decirle obesa a alguien. Es como decirle esqueleto a alguien flaco y no sé por qué dijo eso”, dijo al respecto.

“No creo que Rocío haya hecho un comentario sobre eso. Pero la verdad no dije eso. Si puedo haberle dicho Marta y no leí Mar. Cómo vamos a discriminar, a mi se me desvía un ojo. Me han dicho bizca, sabes la cantidad de barbaridades que me dicen. Y voy a decir que me discriminan”, comentó la DJ.

“Nunca en Pampita Online se va a sentir incómodo a ningún invitado y te lo puede decir la misma Carolina. Son maravillosos. Yo no le dije esa barbaridad y no me cambió la mirada de Mar con este tema”, cerró Demaría.