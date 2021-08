La reflexión de Mar Tarrés sobre la obesidad: “Lo correcto es decir gordo y no debe significar un insulto”

Mar Tarrés compartió una foto de su padre en el día de su cumpleaños y lo recordó haciendo activismo del “body positive”. La actriz hizo una reflexión sobre la obesidad y pidió que no se hable más de “obesidad” sino de gordura y dio su explicación.

La humorista abrió su corazón y contó que su padre y su familia sufrieron mucho porque él llegó a pesar 350 kilos, y siempre se burlaron de ellos por eso. Por lo que decidió convertir el dolor en activismo para ayudar a otras personas a aceptarse como son para poder ser un poco más felices.

La comediante de visita por Puerto Madero. @martarresok_ | Instagram

“¡Feliz cumple al cielo! Hoy no tenía ganas de subir esta foto porque siempre que lo hago tengo que estar borrando comentarios hirientes, pero es mi papá y ¡fue la persona más increíble del mundo y se merece este y mil homenajes más!”, comenzó explicando Mar.

Y continuó: Con mis hermanas sufríamos un montón las burlas en la puerta del colegio cuando él nos iba a buscar y ahora lo sufro yo de grande en mis redes, por eso soy activista body positive, porque cargar con kilos y/o enfermedades es nuestro problema, ¡pero que a vos te moleste es el tuyo! ¡Resuelvan en ustedes los que les molesta de los gordos!”.

El posteo de Mar Tarres en Instagram por el cumpleaños de su padre Instagram Mar Tarres

“Los activistas no buscamos normalizar la gordura si no a la gente gorda. Lo anormal es que tengamos que pasar nuestras vidas buscando ser aceptados, incluidos social y laboralmente. Anormal es que tengamos que vivir dando explicaciones de nuestro cuerpo y nuestra salud e intentando convencer a todo el mundo que sí queremos ser delgados y que no somos gordos por elección. Anormal es no conseguir ropa en nuestro talle, no tener baños de nuestros tamaños, asientos de aviones, restaurantes, colectivos, etc”, sentenció.

Y agregó: “Anormal es ir al médico por un dolor y que te diga que tenés que bajar de peso, sin ni siquiera hacerte un chequeo para descartar un cáncer, por ejemplo. Anormal es no entender que ser gordo es un tipo de metabolismo y detrás de la gordura hay millones de causas diferentes. Anormal es relacionar la belleza solo a cuerpos delgados”.

“¿Entonces ustedes me van a seguir diciendo que no normalicemos la gordura? Es como no querer normalizar a la gente que tiene cáncer, ¿suena feo no? Es no normalizar a las personas que lo padecen. Nosotros los gordos somos personas ‘normales’, no querer normalizar la gordura es no querer normalizarnos, es no querer visibilizarnos. Somos reales, existimos, somos casi 55% de la población”, siguió.

La comediante e influencer fue parte de Showmatch La Academia. La Nación

“¡Ser gordo es factor de riesgo de otras enfermedades graves! Anormal es que profesionales de la salud sigan usando la palabra ‘obesidad’ qué significa persona que come para engordar. Nadie en su sano juicio quiere ser obeso en un mundo donde ser flaco es un privilegio por eso lo correcto es decir ‘gordo’ y gordo no debe significar un insulto es un tipo de cuerpo”, cerró.