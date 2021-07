Mar Tarrés se burló de su obesidad con un meme sobre su baile en el caño y recibió todo tipo de críticas

Mar Tarrés volvió a estar en el ojo de la tormenta por compartir un meme en el que se burlaba de su obesidad. La humorista renunció a Showmatch La Academia, pero pidió volver y ya está practicando el baile del caño para cuando le toque, y fue de eso que se burló.

En varias oportunidades Mar usa el humor como escudo y se ríe de su obesidad. Lo hace en sus monólogos de stand up, en las redes y también lo ha hecho en el programa de Marcelo Tinelli, del que se fue pero decidió volver y el próximo lunes le tocará bailar al mando de una nueva coach.

En esta ocasión, compartió en Instagram un meme en el que se reían de ella. En la imagen se pueden enormes caños, con los que hacían alusión que esos debía usar la empresaria para poder bailar el caño en Showmatch debido a su sobrepeso.

“En los estudios de La Flia, preparando los caños para Mar Tarrés”, se pudo leer en la publicación que compartió y luego Mar agregó: “Jajaja se viene el caño y ya nos vamos preparando”.

La publicación que generó el repudio de sus seguidores. Gentileza.

En la publicación que luego borró, la influencer recibió todo tipo de comentarios y repudiaron que se burle de su obesidad. “Cuando la discriminación no molesta...”, “¿No te duele eso? No sé si da para reírse”, “Qué desilusión, pensé que tenías más dignidad”, “Pedís que trabajemos para ser una sociedad más justa e inclusiva pero no colaborás”, “Si se burlan de la gordura está mal, pero si te pagan por ello no” y “No me parece gracioso”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Ante tantas críticas, Mar Tarrés salió a poner paños fríos y aclaró: “Chicas paren. ¡Un poco de humor! Esto no me afecta en absoluto, me dijeron cosas peores. Nos volvimos la sociedad de cristal a la que no se le puede decir nada”. Y luego borró la imagen.