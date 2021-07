Mar Tarrés hizo llorar a su coach y la culpó por filtrar información sobre ella: “Me perjudica muchísimo”

Mar Tarres volvió a tener problemas en La Academia, pero esta vez con sus grupo. La humorista desmintió una situación que se filtró desde su equipo de trabajo, el que integran su bailarín y la coreógrafa, Judith Kovalovsky, en la que ella quedaba expuesta y su coach terminó llorando.

En Los Ángeles de la Mañana la panelista Mariana Brey contó que Mar “llora mucho en los ensayos”, sobre todo cuando no le salen los pasos o cosas que le marcan de las coreografías y “llega tarde”. Incluso, comentó que un día sus compañeros la esperaron dos horas para ensayar.

Enojada con lo que había dicho la angelita en LAM, Tarres aclaró: “He llorado y no sé por qué se filtró”. Por lo que apuntó directamente a las personas que comparten los ensayos con ella y dejó expuesta a la coach.

Ante esta situación la bailarina se defendió y dio su versión. “Nunca tuve un problema. No estoy acostumbrada. Hablo todo cara a cara. Más sobre lo que pasa en los ensayos. Nunca me pasó este nivel de exposición que alguien porque ve algo en la tele, que no sabía de qué se trataba, me acusó”, dijo entre lágrimas.

Mar Tarrés tuvo días complicados en La Academia. Mar Tarrés lloró cuando hablaron de su salud. Foto: captura pantalla

Además, Judith Kovalovsky explicó que desde la producción le han preguntado dónde está Mar y ella no sabe qué responder. Por lo que la humorista la interrumpió y lanzó: “Entonces vos filtraste la información de que llegamos dos horas tarde al ensayo. Fue por Franco y me echaron la culpa a mi y eso sale en todos los medios y me perjudica muchísimo”.