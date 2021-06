Mar Tarrés se quebró al escuchar la devolución del jurado y la coach habló de sus limitaciones

Mar Tarrés bailó este martes el shuffle, uno de los ritmos más difíciles de La Academia y, pese a que ella se sintió mucho más segura, recibió algunas críticas de parte del jurado. La humorista se quebró al escuchar a su coach Judith Kovalovsky, quien la defendió y enumeró las dificultades de la influencer a la hora de bailar.

El primero en dar su devolución fue Ángel de Brito, quien comentó que le gustó la coreografía pero sintió que la energía de Mar bajó hacia el final. “Cuesta, es un tema muy aeróbico e imagino que tiene que haber sido complicado”, dijo el conductor de Los Ángeles de la Mañana y le puso un dos.

Luego, siguió Pampita, quien manifestó que Tarrés no estuvo al nivel que pedían para este ritmo. “Ya vimos muchas coreografías, lamentablemente les toca el último día. Y uno ya tiene el ojo más afilado y lamentablemente entra a comparar”, comenzó la modelo.

“Este me parece que fue el shuffle más flojito de lo que hemos visto. Hubo tiempo en el que se hicieron solo los brazos y se usó mucho el ayudarla a Mar, incluso tuvo tiempos de coreo libre. Y eso se notó, por lo menos en el jurado. Y yo la veía atrás haciendo sanata, no la veía haciendo shuffle”, agregó y le puso un cinco.

Sin embargo, la más filosa fue Jimena Barón que criticó la canción que eligieron y los invitó a escuchar nuevos temas, más modernos. Fue en ese momento que la coach agarró el micrófono y defendió a sus bailarines. Primero se justificó por la elección del tema y luego le respondió a Pampita.

“Tengo que armar la coreo en base a Mar que no es una chica que hizo tres Bailando y realmente le cuesta un montonazo. Tengo que tener en cuenta, algo que ella no dice para no victimizarse. Ella estuvo en silla de ruedas por una trombosis durante 6 meses y tiene un sobrepeso que tengo que respetar. No puedo hacerla bailar el cien por cien porque sería irresponsable de mi parte”, resaltó la coreógrafa.

“Queremos demostrar que si se puede bailar por más que tengas todas las dificultades. Acá le están dando un lugar a alguien que no es el estándar de todas las bailarinas que pasan por el Bailando y tengo que considerarlo como profesional”, cerró Judith Kovalovsky.