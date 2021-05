Jimena Barón aconsejó a Mar Tarrés que no vuelva con su ex: “Si no te quiso antes....”

Mar Tarrés debutó este lunes como participante de Showmatch La Academia y no tuvo una buena performance de inicio. La humorista recibió las notas más bajas de la noche y contó que su novio la dejó cuando empezó con los ensayos para el programa. Pero Jimena Barón, quien recientemente se separó del Tucu López, la aconsejó acerca de cómo debía actuar ante esta situación.

Mar Tarrés contó en vivo que ya no está en pareja. Gentileza.

Las energías de Mar estuvieron bajas en su primera presentación, según le marcó el jurado. Es que minutos antes de bailar, Marcelo Tinelli le preguntó sobre su situación sentimental y la cara de la actriz cambió por completo al revelar que ya no está más en pareja con Franco Touceda.

Mar y Franco en las playas de México. Gentileza.

“¿Estás en pareja?”, le preguntó el conductor a la salteña. Y la participante se sinceró y contó qué pasó con su relación: “Qué pregunta. No, me dejó hace un tiempito cuando empecé a ensayar más o menos. ¿Si me dejó por aceptar estar acá? Creo que no. Capaz no tiene parrilla para toda esta carnaza”.

Jimena Barón escuchó atentamente a la influencer y en el momento de su devolución, la que no fue del todo buena, le dio un sabio consejo. “Una cosa más tengo para decir. Si tu novio no te quiso antes de ShowMatch ahora nunca más con él. Estas hermosa”, dijo la cantante de La Cobra.