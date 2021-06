Mar Tarrés: las disculpas tras las polémicas y su experiencia con los malos comentarios

Mar Tarrés se encuentra en el ojo del huracán luego de soltar la lengua cuando le toca hablar en el programa de Marcelo Tinelli, La Academia. Ahora sus dichos generaron escándalo a causa de la forma en que se refirió a su coach trans. Pero una semana antes de eso, la influencer terminó hasta recibiendo el repudio de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y denunciada por abogado Jorge Monastersky, Mar Tarrés (33) respecto a la forma en que habló de la comunidad judía.

“Vos siempre cuando hablás generás polémica, ¿o no?”, le dijo Tinelli en uno de los programas de la semana pasada. “Me tengo que aprender a callar”, fue lo primero que contestó al recordar que había dicho que buscaba “un judío con plata”.

En ese momento, se disculpó en vivo: “Disculpas a toda la comunidad judía, de corazón. No sabía que lo que había dicho para ellos era estigmatizante. Yo lo dije desde mi total ignorancia así que de corazón mil disculpas”.

Antes había armado un posteo especial por las redes, para explicarse y dar su versión. Pero al final casi que causó más conflicto. “Ser judío no es un insulto, significa gentilicio, al igual que podría haber dicho argentino, boliviano o alemán. En ningún momento le falté el respeto a la comunidad judía. Es más, resalté que ellos saben ahorrar y en época de crisis son los que siempre tienen ahorros”, decía en el posteo.

El posteo de la influencer en redes. Google

Su cercanía con los malos dichos

De hecho, muchos le cuestionaron por sus redes que ella debería entender mejor que nadie este tipo de comentarios, ya que en el pasado ha debido enfrentarlos y en una ocasión hasta casi presenta una denuncia. Pero cuando se refirió al tema en su posteo, fue muy tajante.

“Y a los que me están diciendo ‘después te enojás cuando te dicen gorda’ aclaró que jamás me enojé porque me digan gorda, dejen de inventar... No me ofendo, me pueden decir gorda cuantas veces quieran, para mí es un orgullo ser quién soy”, escribió.

Poco después habló en una serie de videos, con un tono un tanto exasperado: “La gente se escandaliza por todo... Hablé con varios amigos judíos y les pregunté ‘¿es discriminatorio decir judío con plata?’. Para mí era un halago. Decís la palabra judío y ya estás discriminando”. Y agregó: “Decir ‘judío con plata’ creo que no es insulto pero si alguien se sintió ofendido de verdad le pido mil disculpas y no lo voy a volver a decir”.