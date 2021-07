“Tengo la personalidad”: Mar Tarrés se cansó y dijo basta a las agresiones

Hace una semana, Mar Tarrés decidió dar el portazo y renunció a La Academia, programa conducido por Marcelo Tinelli, por El Trece. Ahora, en su cuenta de Instagram, la influencer decidió poner algunos puntos en claro a sus seguidores.

Así, la humorista oriunda de Córdoba publicó un video donde habló sobre el delicado momento que ha vivido y envió un mensaje contundente: “Estuve pasando días difícil, un poco complicados. Por eso, decidí que mi cuenta de Instagram no es para que me vengas a faltar el respeto, para que me insultes ni descargues tu irá y tus problemas psicológicos”.

Mar Tarrés. Foto: Virginia Barbagallo.

Además, aclaró: “De ahora en más mi cuenta es solo para divertirme, para deprimirme ya tengo otra cuenta, la del banco” y, para completar afirmó enfática, son su humor característico: “Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo...”.

Rápidamente, Mar encontró mucho apoyo a sus palabras, su publicación en pocas horas superó los 25 mil me gusta y le llegaron mensajes de sus fans donde la alientan a seguir siendo tal cual es con su personalidad y forma de ser tan particular. “Pone la cuenta en privada! Asi te seguimos los que te queremos y entendemos el profundo y verdadero me mensaje detras de tu persona!!!!”, afirmó una de sus seguidores.