Malena Pichot cruzó a Lali Espósito por referirse al acoso y las redes estallaron

La semana pasada Lali Espósito dio un mensaje crítico en contra del acoso durante el programa español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos. A raíz de las palabras expresadas por la cantante, Malena Pichot salió al cruce y desmintió la situación indicando que se trataba de algo “preparado”, lo cual levantó polémica en las redes.

“Estoy enamorado de Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, expresó un televidente en un mensaje que había mandado al programa.

“Realmente pienso que está buenísimo que mandaras este mensaje, porque nos regalas a todos el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Se jacta de ganar el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien. Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”, dijo Lali un tanto incómoda con la situación.

El clip fue reproducido en el programa de radio de Malena Pichot, Furia Bebé (Futurock). “Me da mucho cringe el audio, pero ponelo. Dice lo que tiene que decir, como: ‘Vos sos un acosador. Qué terrible’. “Además Raúl se llama, justo, un nombre de machirulo. Para mí, el mensaje no es real”, apuntó.

“Se acabaron las noticias de Lali, por favor. Parece que estaba todo el mundo muy emocionado con esto [su discurso en El Hormiguero]. Nosotras lo estamos diciendo hace 20 años y nadie nos festeja nada. Nunca jamás en la vida. Nos festejan nuestras oyentes hermosas. La verdad es que nosotras no lo decimos tan amablemente”, agregó Pichot.

Las críticas en las redes sociales

Las usuarias de las redes sociales señalaron a Pichot por sus críticas a Lali. Foto: Web

En tanto, en las redes sociales las fanáticas de la cantante argentina salieron a bancarla y apuntaron contra Pichot. “Habría que explicarle a Malena que tal vez la razón por la que habla de feminismo hace años y nadie le festeja es porque ella misma después es abiertamente agresiva con otras mujeres y descalifica a cualquiera que no piense o se comporte como ella”, apuntó una.

“Me llama la atención cómo a algunas siempre les importa que las reconozcan a ellas más que al mismo feminismo y su mensaje. Pichot ataca a Lali solo porque con lo que dijo fue más reconocida”, destacó otra.