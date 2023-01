Luisana y Darío Lopilato se divirtieron con un challenge viral antes de salir al escenario con “Casados con hijos”

Luisana y Darío Lopilato divirtieron a sus seguidores de Instagram al sumarse a un challenge viral. “¡¡Es hoy!! Cuando tu hermano en la ficción es lit tu hermano en la vida real. ¡¡¡Estamos súper ansiosos y ya con ganas de ver el Teatro Gran Rex lleno!!!¿Los espero hoy?”, escribió la blonda respecto al estreno en el teatro Gran Rex de “Casados con hijos”.

A pocas horas de subirse al escenario junto a Guillermo Francella, Jorgelina Aruzzi, Florencia Peña y Marcelo De Bellis, los hermanos compartieron su video y así lograr relajar sus nervios previos a la función.

Luisana vuelve a interpretar a Paola Argento 17 años después. Su transformación.

Una de las novedades de la obra teatral es que Jorgelina Aruzzi se suma al elenco y que no habrá gira nacional como se había rumoreado. “Quienes quieran ver la obra deberán trasladarse a Buenos Aires. Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira”, dijo el productor en diálogo con Ángel De Brito.

Pero todo arrancó muy bien, la función fue un éxito y la buena relación entre los participantes se vio en las redes sociales de todos ellos.

La previa de los hermanos Argento

Este jueves, Luisana Lopilato y su hermano Darío, que siguen encarnando a Paola y Coqui Argento en la obra, se reunieron en el teatro, que se encontró completamente vacío y sorprendieron a los fans con un video de TikTok.

De este modo, Luisana y Darío escucharon la voz de la locutora y sin mirarse a los ojos respondieron con señas a cada pregunta. “¿Quién se tarda más en estar listo?”, y ambos dispararon para el lado del otro. “¿Quién duerme más?” e hicieron lo mismo aunque ella desafió a su hermano con la mirada.

Los hermanos Lopilato sorprendieron con un video de TikTok.

Las preguntas siguieron y luego, los actores salieron a la calle a saludar a las personas que pasaban por la vereda y para sacarse selfies con sus fans. Debajo de la cartelera de la función de la obra, posaron muy contentos con la foto de todo el elenco detrás.

