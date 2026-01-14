Los ventanales ya no van más, la opción que se utiliza en las casas modernas que quieren iluminación natural

Desde la decoración, la arquitectura y el diseño, las casas modernas buscan nuevas formas de sumar luz natural sin recurrir a soluciones tradicionales.

En los proyectos actuales de arquitectura residencial, los ventanales dejaron de ser la única respuesta para lograr ambientes luminosos. Desde la decoración y el diseño del hogar, se priorizan soluciones más eficientes que permitan el ingreso de luz natural sin perder privacidad, optimizar el uso de las paredes y mejorar el confort térmico en los espacios cotidianos.

La respuesta aparece en un recurso cada vez más utilizado: las ventanas altas corridas, también conocidas como paños horizontales elevados. Se colocan cerca del cielorraso y recorren muros completos o sectores estratégicos del ambiente. Desde el diseño del hogar, permiten que la luz ingrese de manera pareja, sin exponer visuales directas hacia el exterior.

La solución que reemplaza al ventanal tradicional A diferencia de los grandes paños vidriados, este sistema prioriza la entrada controlada de luz. Al estar ubicadas en altura, las ventanas evitan el encandilamiento directo y reducen el sobrecalentamiento, un punto clave en climas urbanos. En términos de arquitectura bioclimática, ayudan a mantener temperaturas más estables durante el día.

Otro beneficio concreto es la privacidad. Muchas viviendas modernas se desarrollan en lotes angostos o con vecinos cercanos. Las ventanas altas permiten iluminar livings, cocinas o pasillos sin depender de cortinas ni cerramientos. En decoración, esto libera paredes bajas para muebles, arte o almacenamiento, algo muy valorado en espacios reducidos.

image La decoración y arquitectura actual priorizan diseño interior con luz controlada y eficiente Desde el punto de vista estético, este recurso aporta una imagen más limpia y actual. Los muros se leen continuos y el protagonismo pasa a la luz natural, que recorre el ambiente de forma uniforme. Además, combinan bien con materiales como hormigón visto, madera clara o paredes blancas, reforzando una identidad minimalista.

En casas de una planta o dúplex, también se usan para mejorar la ventilación cruzada, ya que pueden abrirse sin comprometer seguridad. Esto las vuelve funcionales tanto en zonas sociales como privadas. No es casual que estudios de arquitectura residencial las prioricen en proyectos recientes. Así, sin necesidad de grandes superficies vidriadas, las viviendas modernas encuentran una forma más inteligente de iluminar. Menos exposición, más control y una relación más equilibrada entre interior y exterior.