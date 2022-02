La experiencia de una argentina con el estafador de Tinder: “Los millonarios no muestran su plata así”

Netflix hace pocos días estrenó un documental llamado El estafador de Tinder, donde se da a conocer la historia de un hombre que simulaba ser un empresario poderoso y estafaba a mujeres que conocia por la famosa aplicación de citas, Tinder. La pelicula está basada en una historia real y una joven argentina conoció al verdadero estafador.

Valeria Calpanchay en el año 2018 residía en Munich, Alemania cuando tuvo la experiencia de encontrarse con Shimon Hayut, el famoso estafador que fue retratado en el documental de Netfilx. “Tenía una cuenta de Tinder para ese entonces, así que vi a este chico llamado ‘Simon’, que parecía lindo y que viajaba mucho. También me encanta viajar, he estado en muchos países, así que pensé que le gustaría que nos encontremos. Tenía curiosidad”, comentó Calpanchay a The Mirror, un diario británico.

Según los dichos de la joven, su primera y única cita fue espontánea y se produjo apenas un día después de haberlo encontrado en Tinder. La pareja se encontró en un bar de una zona exclusiva de Múnich pero al rato el falso magnate quiso visitar otro lugar porque no le gustaba el menú.

El hombre mostraba muchos lujos en sus redes sociales. / Gentileza

“Los millonarios no muestran su dinero en Tinder, porque no es necesario. Así que tenía curiosidad por ver cómo era en realidad”, opinó Valeria haciendo referencia a los lujos que el hombre mostraba en sus redes sociales. Otro detalle recordado por la argentina es que Leviev, como se lo conoció, “quería dar la impresión de que era misterioso y le gustaba hablar de sí mismo”.

En esa pequeña cita de sólo una hora, el hombre recibió dos llamadas extrañas donde comentaba sobre transacciones millonarias en dólares algo que le llamó la atención a Calpanchay. Unas horas después de terminado el encuentro, el estafador invitó a su cita a una fiesta en su casa pero la joven lo rechazó y en ese momento terminó su relación.

Cuatro años después, Valeria quedó sorprendida al ver el documental de estafas en Netflix. Fue ahí cuando todos los puntos que llamaron su atención años atrás, cobraron sentido.