Los históricos papelones del Chaqueño Palavecino: desde comentarios homofóbicos hasta maltratos a sus fans

La presentación del Chaqueño Palavecino en Mendoza dejó que hablar. El reconocido artista era el número estelar en el Festival del Cosechador, que tuvo lugar en Lavalle el pasado fin de semana. Según contó la periodista Laura Rez Masud, el cantante llegó a las 02:30 de la madrugada, cuando debía llegar a las 00:30, y en aparente estado de ebriedad. Este combo hizo que el espectáculo decepcione a gran parte de la multitud que se había acercado al lugar para verlo.

Pero esta no es la primera vez que el Chaqueño se comporta como un rockstar de vieja escuela. De hecho, tiene varios antecedentes. Sin ir más lejos, en Salta, a mediados del año pasado, se vivieron momentos de tensión cuando el artista revoleó un micrófono enojado porque un uniformado lo quería sacar del escenario en pleno show. Al parecer, el espectáculo musical se extendió más de lo que estaba previsto por la organización del evento y es por esto que el policía se subió al escenario para frenarlo, actitud que generó el enojo del popular artista.

Al tomar trascendencia nacional, el propio cantante salió a pedir disculpas por su actitud y adjudicó su enojo a la falta de organización del espectáculo. “Su actuación no había finalizado y la gran cantidad de público que concurrió y permanecía a pesar de la hora y la baja temperatura (1 grado) pedía que siguiera cantando. Lamentamos de sobremanera lo ocurrido”, explicaron desde el entorno del Chaqueño.

“Prepárate un grupo si querés cantar, la p... que te parió”

El siguiente papelón tiene como protagonista a Renzo Tapia, un fanático que subió a cantar con Palavecino y fue humillado en un recital en la Plaza de la Música de Córdoba en 2019.

Todo comenzó cuando unas espectadoras le pidieron al conocido músico que invitara a Renzo al escenario. “Él se negó al principio y después preguntó ¿Quién es Renzo?’. Cuando me vio exclamó ‘Ah, pero es un viejo’”, reveló Tapia en diálogo con Radio Suquía de Córdoba.

Afuera del escenario fue peor: “Cuando terminé, fui a saludarlo. Me miró y me dijo: ‘prepárate un grupo si querés cantar, la puta que te parió. Ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo cosas que no las puedo ni repetir… Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo”, contó.

Su relato no es descolocado teniendo en cuenta la actitud del Chaqueño en el escenario, como se ve en un video publicado en YouTube. Cuando Renzo comenzó a cantar, el Chaqueño se sentó atrás y empezó a hacer gestos, como taparse los oídos, frotarse los ojos, cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.

Además, se negó a cantar en dúo y rechazó a su colega cuando lo quiso saludar con un abrazo. “Cantá con él, sos su ídolo, dale”, gritaba el público, rogando para que Palavecino deje de lado su soberbia.

Tapia cantó otro tema y la sorpresa fue mayor: el Chaqueño se fue, dejándolo solo en el escenario, sin siquiera saludarlo ni hacer un gesto hacia el público. ‘Seguí cantando’, me dijo. Empecé a cantar la otra canción y él se va”, aseguró el artista, a tono con lo que se ve en las imágenes.

Según contó el hombre, el artista le dijo “cantá vos”, a lo que él le respondió “cantemos juntos, maestro, usted es mi ídolo”. “No, cantá vos, a ver qué podés hacer”, lo desafió el Chaqueño.

“Estoy con la cabeza media a gachas, puteando mal. Yo soy de Traslasierra, tengo un conjunto desde hace varios años y lo tenía como ídolo al Chaqueño, desde niño”, se lamentó Tapia.

Comentarios homofóbicos

El último, y quizás más grave de todos, ocurrió en 2017. El músico se presentó en el Festival Nacional del Chamamé de Corrientes como figura invitada del grupo local Los Alonsitos.

“Son todos machos acá o son medio...”, fue la primera frase que Palavecino lanzó a la nutrida concurrencia al momento de subir al escenario, pero lejos de quedar en un hecho aislado el artista salteño continuó sumando comentarios que generaron incomodidad entre buena parte de los asistentes.

“¿Qué hacés ahí vos? Vení para acá, si no tenemos la peste rosa nosotros”, dijo Palavecino a uno de los músicos de Los Alonsitos en medio del espectáculo, en clara alusión a una popular denominación de sesgo discriminatorio vinculada a las personas que sufren de VIH.

A esto se sumó un desafortunado comentado respecto a la Reina del Chamamé, Claudia Evelyn Sena, presente en el espectáculo, al señalar ante todo el público: “Me gustan las mujeres más gordas que ésta todavía”.

Estos dichos, en su momento, generaron el repudio de colegas del espectáculo y de hecho la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) denunciaron al folclorista ante la INADI.