Los 5 nutrientes que la ciencia respalda para frenar el envejecimiento

Un reciente análisis respaldado por la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL) identificó cinco nutrientes clave para retrasar el deterioro biológico. El estudio afecta a quienes buscan una longevidad saludable, destacando compuestos que previenen enfermedades crónicas y mejoran la calidad de vida mediante la protección celular y la reparación del ADN.

Un análisis exhaustivo, avalado por el doctor Ángel Durántez Prados, vocal de la SEMAL, pone el foco en cómo la nutrición adecuada puede influir directamente en el retraso de los procesos asociados al paso del tiempo y en el desarrollo de patologías crónicas. Según el informe, aunque gran parte de la evidencia proviene de modelos animales, los primeros ensayos en humanos ya arrojan datos sumamente alentadores para la medicina preventiva.

El poder de los antioxidantes y la "limpieza" celular Entre los compuestos más destacados por la ciencia figura el resveratrol, un polifenol presente en uvas y frutos rojos. Este nutriente es valorado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, mostrando efectos favorables en la salud cardiovascular. Sin embargo, los expertos son cautelosos: si bien mejora el perfil lipídico y el control de la glucosa, todavía no existen pruebas concluyentes de que, por sí solo, aumente la longevidad en seres humanos. Su uso debe ser entendido como parte de una estrategia integral y no como una solución única.

image Por otro lado, la quercetina, un flavonoide que encontramos en alimentos cotidianos como la cebolla, la manzana, el brócoli y los cítricos, está ganando terreno en la divulgación científica como un potente "senolítico". Su función principal es ayudar a eliminar las células envejecidas que acumulan daños y contribuyen a la degeneración de los tejidos. En humanos, las investigaciones indican que puede ayudar a reducir la presión arterial y el colesterol LDL, además de disminuir la concentración de estas células dañinas en personas con cuadros metabólicos como la diabetes.

image Energía para el ADN y el papel de las vitaminas esenciales La vitamina B3 y sus derivados (como la niacina) son fundamentales para restaurar los niveles de NAD+, una molécula esencial para que las células produzcan energía y, lo más importante, reparen su ADN. Los ensayos clínicos han demostrado que mantener niveles óptimos de este compuesto mejora la presión arterial y la composición corporal sin presentar efectos adversos significativos. Se puede obtener de fuentes naturales como carnes, pescados, legumbres y cereales.

image La vitamina D sigue siendo un pilar indispensable para la salud, especialmente en adultos mayores, donde el déficit puede superar el 80%. Aunque se encuentra en pescados grasos y huevos, la exposición solar sigue siendo la fuente principal para su síntesis. Su rol es crítico para prevenir la osteoporosis y fortalecer el sistema inmunitario, reduciendo el riesgo de inflamación crónica ligada al envejecimiento. image Finalmente, la glicina, un aminoácido presente en carnes y pescados, completa la lista por su potencial para mejorar la función de las mitocondrias y la capacidad física. image Es fundamental comprender que estos nutrientes no son sustitutos de una vida sana. Los expertos aclaran que deben considerarse un complemento dentro de una dieta equilibrada y que la suplementación siempre debe ser adaptada a cada persona por un profesional, evitando generalizaciones antes de tener resultados definitivos de estudios en curso.