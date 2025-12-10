10 de diciembre de 2025 - 12:35

Los 4 repelentes caseros ultra efectivos para dormir sin mosquitos

Descubre cómo usar esencias naturales combinadas con un ingrediente secreto, para ahuyentar a los mosquitos y lograr una protección de un 80%.

Elimina los mosquitos con estos trucos caseros.

Elimina los mosquitos con estos trucos caseros.

Foto:

Por Cristian Reta

Las noches cálidas de verano suelen traer consigo un suplicio común: el zumbido de los mosquitos, que no solo nos roba el descanso sino que también trae riesgo de picaduras. Este ruido constante no solo te impide dormir, sino que corres el riesgo de levantarte lleno de ronchas y picazón.

Leé además

segun la psicologia, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es caracteristico de estas personas

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Por Andrés Aguilera
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas dificiles de manipular

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas difíciles de manipular

Por Andrés Aguilera

Ante esta molestia, muchos recurren a insecticidas o dispositivos que no siempre son efectivos, o incluso a la cacería nocturna. Sin embargo, existe una alternativa natural, potente y de bajo costo que puedes preparar con ingredientes comunes.

Estas soluciones caseras son ricas en compuestos con actividad biológica, son biodegradables y ofrecen un perfil menos tóxico que muchos productos sintéticos.

DLA (4)

La trampa de agua y azúcar que atrapa a los mosquitos

image

Si el problema son los mosquitos que ya están dentro de la habitación, puedes crear una trampa casera que los atrae por el olor dulce y evita que salgan.

  • Corta una botella de plástico por la mitad.
  • Llena la base con una mezcla de agua templada y azúcar.
  • Coloca la parte superior de la botella (el cuello) boca abajo, como un embudo.
  • Los mosquitos, atraídos por lo dulce, entrarán pero no podrán salir. También puedes usar una mezcla de agua, azúcar y detergente, o levadura, que es igual de efectiva.

Aceites esenciales potenciados con vainilla

image
Aceites esenciales de vainillas combaten a la perfección a los mosquitos.

Aceites esenciales de vainillas combaten a la perfección a los mosquitos.

Ciertos aromas botánicos resultan desagradables para los mosquitos y, al combinarlos correctamente, logran una protección asombrosa:

  • La mezcla de lavanda y clavo con un 5% de esencia de vainilla logró una protección del 80% al 90% durante aproximadamente 2.5 horas en estudios.
  • El aceite esencial de eucalipto limón es un repelente natural avalado, que ha demostrado una eficacia superior al 95% durante 3 horas.
  • Puedes crear un spray diluyendo unas 20 gotas de aceite esencial (citronela, romero o lavanda) en 100 ml de alcohol y/o agua.

Barreras aromáticas en puertas y ventanas

image
Utilizar vinagre y limón ayudan a combatir a los mosquitos.

Utilizar vinagre y limón ayudan a combatir a los mosquitos.

Aprovecha los olores fuertes que los insectos detestan para crear una barrera que impida su entrada al dormitorio:

  • Coloca medio limón pinchado con varios clavos de olor en el marco de la ventana. Este remedio casero sirve como una barrera efectiva contra el ingreso de mosquitos.
  • El vinagre, gracias a su aroma penetrante, también actúa como repelente natural; solo coloca un recipiente con un poco de vinagre en la ventana.
  • Los mosquitos odian otros olores como el ajo, la albahaca, el romero y la lavanda, perfectos para fabricar pulverizadores naturales.

Para asegurar un buen descanso y evitar las molestas picaduras, la prevención es la medida más importante. Combina estos remedios naturales y accesibles -como la vainilla con clavo y las barreras de limón- con barreras físicas, instalando mosquiteras en las ventanas para aprovechar la brisa nocturna sin preocuparte. Si ya te han picado, recuerda que puedes calmar la irritación con una compresa fría o una crema de aloe vera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclaje: guarda los broches para colgar la ropa y transformalos en un maravilloso adorno de navidad

Reciclaje: guardá los broches para colgar la ropa y transfórmalos en un maravilloso adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera
Este preparado mejora el ambiente del jardín y retira la idea de utilizar aerosoles fuertes.

La fórmula natural que aleja la plaga de mosquitos en el jardín de casa: cómo se prepara y utiliza

Por Lucas Vasquez
pan de maicena en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de maicena en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera
No es limpieza profunda en tu casa, pero este método parece magia.

Ritual de limpieza de verano: la forma de renovar la energía de tu casa para Navidad y Año Nuevo

Por Redacción