Lizy Tagliani rompió en llanto al enterarse del nuevo noviazgo de Leo Alturria

Luego de la inesperada separación de Lizy Tagliani con Leo Alturria, y de que el periodista Rodrigo Lussich contara en ‘Socios del Espectáculo’, que la conductora habría encontrado a su ex en medio de una infidelidad con una vecina, finalmente Lizy dio su versión de los hechos.

A la salida de la función de Los Bonobos en el teatro Lola Membrives, la conductora se enteró a través de Alejandro Guatti, cronista de Intrusos (América), que Leo está empezando una nueva relación amorosa con una joven llamada Antonella, y su reacción fue muy llamativa al salir corriendo del móvil, sin decir una palabra sobre el tema y, en palabras de Marcela Tauro, Lizy tuvo una crisis de nervios.

“Me cayó como una patada, como una puñalada en el medio del corazón, porque yo lo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma, yo me siento parte de su familia y amo a su familia”, expresó Tagliani totalmente dolida a través de un audio de WhatsApp enviado al programa de América en donde expresaba los motivos de su reacción.

“Esto es una historia de él, él me dice que es mentira. Si es verdad o mentira no es responsabilidad mía. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera, no es algo que me pertenezca a mí”. Además, muy emocionada aseguró: “Cuando dicen cosas feas de él siento que las dicen de mí porque él es parte de mi vida”, finalizó.

Por otra parte, la joven que dice ser la novia de Alturria había dicho: “No creo nada de todo lo que dice ella (Lizy). No sé mucho la interna, pero algo me contó. Hay un poquito de despecho por ahí. Tengo entendido de que ella quiere algo, pero él supuestamente no. Ella lo quiere, subió un video en el que dijo que era el amor de su vida. A mí me da un poco de pena y como mujer la re entiendo”.