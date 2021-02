Lil Nas X mostró a sus seguidores que se colocó pechos por diversión y estalló el debate

El rapero norteamericano Lil Nas X sorprendió a sus fans luego de compartir una foto y un video en el que aparece luciendo grandes senos, los cuales asegura que se los colocó “porque estaba aburrido”.

La imagen sorprendió tanto a los usuarios que muchos comenzaron a debatir sobre si se trataba de Photoshop o si realmente eran reales. Otros aseguraban que era un juego de la cámara y que en realidad eran sus rodillas, mientras que otros apelaban a un muy buen trabajo de maquillaje.

El artista pidió opiniones en su publicación de Twitter, y recibió unas cuantas, entre las que destacó un mensaje que decía: “Ese pecho está honrando a Satán”, sin embargo, el rapero contestó que en realidad “esas tetas pertenecían a Dios”.

Tras el torbellino de opiniones sobre si los senos de Lil Nas X eran verdaderos, el rapero buscó una creativa manera de responder y lo hizo compartiendo un video en el que aparece con remera y salta demostrando cómo se le mueven.

Pero en la movida y el revuelo aprovechó para decirle a sus seguidores a que escucharan su nuevo tema “Call Me By Your Name” cuando estuviera disponible, ya que será el primer adelanto de su álbum debut.