Lía Crucet cumplió 70 años, lo festejó en su casa y junto a sus fans

La salud de Lía Crucet, famosa cantante de música tropical, se ha visto en deterioro desde hace más de un año. Hace unos días, la Reina de la Bailanta cumplió 70 años y le permitieron una salida a su casa para festejarlo en compañía de su club de fans y parte de su familia. La artista se encuentra internada en un geriátrico desde fines de 2021.

“Está muy bien, por suerte. Está muy contenta porque festejó su cumpleaños en casa: vinieron del club de fans de ella y el de Gilda. La pasamos bárbaro. Me llenaron de globos la casa, como si fuese el cumpleaños de una bebé”, contó su esposo Tony Salatino, en Teleshow.

Lía Crucet

“Ella pudo ver a sus dos perros, que los extrañaba mucho. Así que vio que los perritos estaban bien y se quedó tranquila. Se portó bárbaro, está feliz. El médico de ella dice está muy bien, que está muy bien cuidada y controlada. Está estable, gracias a Dios, que es muy bueno. Así que ahí estamos, en la lucha, esperando un milagro, y que se recupere, que pueda disfrutar un poquito más de la vida”, agregó Salatino. Y remarcó: “El médico me dijo: ‘Mientras te conozca a vos y la gente que viene a verla, llamate dichoso’. Y reconoció a todos los que vinieron”.

El festejó fue con “una picadita” y una cena, pero nada de fotos. “No me dejan sacarle fotos, ni a mí ni a nadie. Ya tuvimos bastantes críticas por las fotos que ella quiso subir. En el hogar no quieren que nadie les saque fotos”, dijo Salatino.

Lía Crucet y Tony Salatino, en su festejó de 69 años.

Por otra parte, contó que Lía se hizo amigas en el lugar en el que está viviendo y que por estos días recibió la visita de Azul, una cantante tropical. “Estuvieron cantando juntas y con la gente que está ahí. Después Lía me llamó y me dijo que la pasó bárbaro”, contó Tony.

Lía Crucet fue internada en un geriátrico a fines de 2021

“En realidad, donde está Lía es un geriátrico. Yo le digo ‘hogar’ porque suena menos duro. No es lo más lindo del mundo estar en un lugar así, por supuesto. A ella le gustaría estar en su casa, pero la vida es así, se dio así. Yo me muero si termino en un hogar, pero algún día voy a tener que estar, capaz”, caracterizó quien también supo ser manager de la intérprete de “La Güera Salomé” y “Empujaíto”, entre otros hits cumbieros.

Cumpleaños 69 de Lía Crucet.

A fines de diciembre de 2021, Salatino confirrmó que debieron internar a Lía en un geriátrico. “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, había asegurado en ese entonces.