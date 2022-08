Chano Charpentier, luego de su internación, lanzó nueva canción: “Pronto voy a estar haciendo shows”

Chano Charpentier volvió a la música con un nuevo lanzamiento: “Oración al sol”. Luego de varios meses internado luchando contra las adicciones, ahora el artista entró en la etapa ambulatoria de su recuperación. Su mamá, Marina Charpentier, mantuvo al tanto a los fanáticos del cantante durante todo este tiempo y pidió en el Senado de la Nación por una ley de Salud Mental, según Exitoina.

En sus cuentas de Twitter e Instagram, el ex líder de Tan Biónica compartió su nueva canción y luego hizo una transmisión en vivo con sus seguidores. Allí, además de cantar en vivo “Oración al sol”, reveló que dentro de poco regresará a los escenarios. “Pronto voy a estar haciendo shows. Ya se van a enterar”, contó. Además, el intérprete le pidió perdón a sus fanáticos por haberlos decepcionado tantas veces a lo largo de su carrera.

Chano Moreno Charpentier

“No son todos los días buenos, me cuesta cada vez más remar los días. Yo soy el que los tiene que hacer funcionar. Tengo que ponerle onda. Gracias por compartir este jueves conmigo. Gracias por estar en todos mis lanzamientos, valoro mucho su compañía en este mundo tan raro”, expresó Chano.

La canción “Oración al sol”, en su estribillo dice: “Santo guardián, solcito, padre. Te pediré que no te apagues. Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde”. En otra parte, el intérprete hace referencia aparentemente a la noche del 26 de julio de 2021, cuando fue baleado por un policía tras sufrir un brote psicótico: “Nada de esa noche puedo recordar. Cae la tristeza sobre la ciudad. Ya no me soporto y es Navidad. Aunque sea otra y una más”.

Chano Moreno Charpentier

El videoclip fue grabado en la provincia de Jujuy, en Purmamarca y dirigido por Juan Chappa y Barón Barbas. Con vestimentas típicas del norte argentino y con un ritmo alegre, se lo puede ver a Chano recorriendo las calles de la localidad. Según explicó el propio artista, esta canción es un carnavalito.

A finales de julio, poco antes de la reaparición pública de Chano, Marina Charpentier, su mamá, habló en Bella y Bestia (TN) sobre cómo se encontraba su hijo y contó: “Está internado en una comunidad terapéutica y cerca de entrar en la etapa ambulatoria. Estar internado es horrible para cualquiera. Lleva más de dos meses sin ver televisión, una red social o el teléfono. Cada día se hace más difícil ¿Cómo se hace para desconectar del mundo?”.

“Hoy hace un año que mi hijo volvió a nacer. Yo quería ayudarlo, salvarle la vida. Mi miedo era que se muriera consumiendo, que tuviera un ACV o convulsionara como había pasado hace ya un tiempo. Quise salvarle la vida y casi se genera su muerte”, dijo en alusión a la noche en que recibió el disparo en el abdomen y debió ser operado.