Leo Alturria ironizó las críticas que recibe y Lizy Tagliani le dejó un sorpresivo comentario

Esta semana Lizy Tagliani se ha mostrado con una sinceridad nunca antes vista, la ruptura con su ex pareja Leo Alturria la dejó con las emociones a flor de piel y la noticia de que él ya estaba nuevamente de novio la terminó de quebrar en mil pedazos. Pero su humor la salva como así también el cariño de su gente.

La polémica nació cuando aparecieron fotografías del rugbier con Antonella, con quien él le habría sido infiel a la conductora. Confesó que era una “amigovia” y todas las críticas se le vinieron en su contra. Y más que durante esos días, Tagliani envió un audio a los programas de chimento en el que la escucha llorando por toda la situación.

Cansado de que hablen mal de él, Alturria reapareció en las redes con un mensaje cargado de ironía pero lo que más sorprendió es que la estilista y mediática comentó la publicación para bancarlo.

“¡Hola, tanto tiempo! Pueden dejar su comentario aquí. ‘Caca’ o ‘amor’ después de todo, no me conocen bien”, puso como epígrafe el deportista junto a una selfie en la que aparece beboteando.

Leo Alturria, el ex de Lizy Tagliani

La gente le respondió a su invitación y mientras varios le tiraban flores, otros pedían que regresara con Lizy y, la mayoría, le dijo cosas en su contra por haberse portado mal con la conductora.

Y entre medio de tantos comentarios, apareció el de Tagliani, quien ¿dejó abierta a una reconciliación? y la duda surge porque le escribió: “Leito, todo pasa y somos muchos los que te queremos. A disfrutar de la vida”.

Lizy Tagliani rompió en llanto al enterarse del nuevo noviazgo de Leo Alturria

A la salida de la función de “Los Bonobos” en el teatro Lola Membrives, la conductora se enteró a través de Alejandro Guatti, cronista de Intrusos, que Leo está empezando una nueva relación amorosa con una joven llamada Antonella, y su reacción fue muy llamativa al salir corriendo del móvil, sin decir una palabra sobre el tema y, en palabras de Marcela Tauro, Lizy tuvo una crisis de nervios.

“Me cayó como una patada, como una puñalada en el medio del corazón, porque yo lo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma, yo me siento parte de su familia y amo a su familia”, expresó Tagliani totalmente dolida a través de un audio de WhatsApp enviado al programa de América en donde expresaba los motivos de su reacción.

“Esto es una historia de él, él me dice que es mentira. Si es verdad o mentira no es responsabilidad mía. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera, no es algo que me pertenezca a mí”. Además, muy emocionada aseguró: “Cuando dicen cosas feas de él siento que las dicen de mí porque él es parte de mi vida”, finalizó.