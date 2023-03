Lautaro Martínez y Agus Gandolfo ya saben el sexo de su bebé y jugaron a las adivinanzas con sus seguidores

Siempre que una familia une un nuevo integrante es motivo para festejar. Hoy en día se llevan a cabo muchas festividades en relación a la llegada de un bebé, Agus Gandolfo y Lautaro Martínez vivieron la revelación del sexo hace poquitos días y lo compartieron en las redes.

La joven influencer filtra todos sus planes y rutinas en el Internet, por lo que algo tan importante como esto debía ser compartido con sus seguidores. Hace casi un mes, el deportista y su pareja dieron a conocer que serían padres por segunda vez y ahora ya se encuentran en una etapa más avanzada.

“Nuestra familia se agranda y no podemos estar más felices. No vemos la hora de tener otra personita que ilumine nuestros días y le de más alegría a nuestro hogar. Son más de lo que alguna vez soñé. Los amo para siempre”, afirmó Agustina a través de sus redes.

Esta vez, la publicación fue realizada a través de las stories de Instagram donde ella compartió un video junto a Lautaro en medio de una delicada y emotiva decoración. Con globos blancos, celestes y rosas en tonos pasteles, ambos explotaron algunos de ellos de los cuales debía darse a conocer el color correspondiente a nena o nene.

A pesar de la ilusión y esperanza, los globos no revelaron nada o no se vio en las imágenes por lo que la modelo invitó a sus seguidores a votar por el sexo elegido. “Torito o torita” serían las opciones donde los usuarios jugaron con la pareja, a pesar de esto, aún no se sabe la respuesta correcta.

El dramático momento de la familia de Lautaro Martínez en Qatar

Agustina Gandolfo, la esposa del jugador, es una de las mujeres más activas de las familias albicelestes y en sus redes sociales expresó una incómoda situación que vivió con sus familiares.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo "de vuelta a casa"

“Lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me parece super peligroso y fuerte lo que pasó”, sostuvo y agregó: “Hace unos días, mi hermana y su novio fueron al shopping y pidieron un jugo. Cuando mi cuñado se había tomado ya media botella descubrió que adentro tenía vidrios muy grandes”.

En la desesperación del momento, no encontraron otra solución que acudir al personal del local gastronómico y a la seguridad del shopping. “Le dijeron que tenía que ir al hospital, porque si se había tragado uno de esos vidrios podía ser muy peligroso”, aseguró.